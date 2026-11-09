Среда, 11 Ноября 2026
Уфа
+1 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Образование
16:44 (UTC+5), 09 Ноября 2026

Школьницы Башкирии победили на конкурсе Юных техников

Они достойно представили республику на всероссийском конкурсе «Юные техники и инновационные лидеры».

Добавить в предпочтительные источники Google
Ляйсан Закирова архив ИА «Башинформ»
Фото: Ляйсан Закирова | архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
Прослушать статью:

Делегация Башкирии приняла участие в финале всероссийского конкурса «Юные техники и инновационные лидеры», который прошёл в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех) в Москве. Конкурс собрал талантливых школьников со всей страны.

Республику Башкортостан в финале представили победители регионального этапа. Это Искандер Насыров из Дома пионеров и школьников Чишминского района, Амир Исаев из Республиканского детского образовательного технопарка, Дарья Иванова и Анастасия Иммис из лицея № 60 им. М. А. Ферина, а также Сергей Бывальцев из АНО «Техношкола: Звёздный», который стал победителем в номинации «Наставник года».

С приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Главным достижением для нашей республики стала победа Дарьи Ивановой и Анастасии Иммис. Они победили в номинации «Проекты в области популяризации науки и техники». Их проект посвящён получению многостенных углеродных нанотрубок. Если говорить просто, это крошечные материалы, которые в будущем могут использоваться в самых разных технологиях — от электроники до медицины. Девочки не только провели серьёзную научную работу, но и сумели объяснить её важность другим.

Мероприятие прошло при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», который помогает юным дарованиям со всей страны развивать свои способности.

Ранее пять медалей привезли школьники Башкирии с олимпиады по физике.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru