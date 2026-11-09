Школьницы Башкирии победили на конкурсе Юных техников

Делегация Башкирии приняла участие в финале всероссийского конкурса «Юные техники и инновационные лидеры», который прошёл в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех) в Москве. Конкурс собрал талантливых школьников со всей страны.
Республику Башкортостан в финале представили победители регионального этапа. Это Искандер Насыров из Дома пионеров и школьников Чишминского района, Амир Исаев из Республиканского детского образовательного технопарка, Дарья Иванова и Анастасия Иммис из лицея № 60 им. М. А. Ферина, а также Сергей Бывальцев из АНО «Техношкола: Звёздный», который стал победителем в номинации «Наставник года».
С приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Главным достижением для нашей республики стала победа Дарьи Ивановой и Анастасии Иммис. Они победили в номинации «Проекты в области популяризации науки и техники». Их проект посвящён получению многостенных углеродных нанотрубок. Если говорить просто, это крошечные материалы, которые в будущем могут использоваться в самых разных технологиях — от электроники до медицины. Девочки не только провели серьёзную научную работу, но и сумели объяснить её важность другим.
Мероприятие прошло при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», который помогает юным дарованиям со всей страны развивать свои способности.
Ранее пять медалей привезли школьники Башкирии с олимпиады по физике.
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