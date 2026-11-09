16 школьников из Уфы стали лауреатами конкурса «Большая перемена»

Стали известны итоги седьмого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8–10 классов. Финал конкурса прошёл на минувшей неделе во Всероссийском детском центре «Орлёнок», где собрались 1500 старшеклассников из 70 регионов России. Все они разрабатывали социально значимые проекты — то есть такие, которые могут принести пользу обществу.
По итогам заключительных испытаний 16 учеников из Уфы были признаны лауреатами конкурса. Это ребята из школ № 3, 5, 21, 38, 83, 106, 158 и 160. Об этом сообщили в управлении образования администрации Уфы.
Победители получат денежные призы. Лауреаты первой степени — по 1 миллиону рублей, второй степени — по 200 тысяч рублей, третьей степени — по 100 тысяч рублей. Также награды ждут педагогов-наставников: они получат от 50 до 200 тысяч рублей в зависимости от категории победителя и смогут пройти просветительскую программу от партнёров «Большой перемены».
Ранее пять медалей привезли школьники Башкирии с олимпиады по физике.
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