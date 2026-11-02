Глава Башкирии озвучил время начала учебы в новом математическом лицее

В понедельник на оперативном совещании правительства Глава Башкирии Радий Хабиров затронул тему строящегося в Уфе Республиканского математического лицея-интерната имени Башира Рамеева. Руководитель региона отметил, что стройка идет своим ходом и уже начался первый отборочный этап для желающих учится в матлицее.
— Мы договорились, чтобы спокойно начать учебный период, давайте начнем его с третьего семестра 2027 года. Чтобы дети спокойно заселились и начали учебу, — пояснил он.
Радий Хабиров добавил, что к лету 2027 года основной костяк учащихся должен быть набран и поручил уже сейчас начать работу по привлечению в учебное учреждение крепкого педагогического коллектива. При этом он подчеркнул, что директора математического лицея он будет назначать сам.
Напомним, на прошлой неделе Радий Хабиров лично посетил стройплощадку Республиканского математического лицея-интерната.
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