В шорт-лист конкурса «Изобретатель года» вошли 4 претендента из Башкирии

Стали известны претенденты на победу во всероссийском конкурсе «Изобретатель года — 2026». В шорт-лист вошли четыре представителя Башкортостана, рассказала председатель госкомитета по науке и высшему образованию региона Светлана Мустафина.
Всего на конкурс поступило более 2 тысяч заявок со всей России. Башкирия заняла второе место по их количеству. В финал от республики прошли:
- Роман Габдулхаков — направление «Средства производства и автоматизации», категория «Молодой изобретатель»;
- Рафаэль Кильметов — направление «Беспилотные авиационные системы», категория «Молодой изобретатель»;
- Андрей Воробьев — направление «Развитие космических технологий», категория «Изобретатель»;
- Елена Логинова — направление «Новые технологии биоэкономики», категория «Изобретатель».
Конкурс «Изобретатель года — 2026» проводит минобрнауки России и ВОИР в рамках Десятилетия науки и технологий. Имена победителей объявят 14 ноября в музее «Атом» на ВДНХ. Обладатель Гран-при получит 1 млн рублей, а победители направлений — по 200 тысяч рублей.
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