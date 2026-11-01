В шорт-лист конкурса «Изобретатель года» вошли 4 претендента из Башкирии

Стали известны претенденты на победу во всероссийском конкурсе «Изобретатель года — 2026». В шорт-лист вошли четыре представителя Башкортостана, рассказала председатель госкомитета по науке и высшему образованию региона Светлана Мустафина.

Всего на конкурс поступило более 2 тысяч заявок со всей России. Башкирия заняла второе место по их количеству. В финал от республики прошли:

- Роман Габдулхаков — направление «Средства производства и автоматизации», категория «Молодой изобретатель»;

- Рафаэль Кильметов — направление «Беспилотные авиационные системы», категория «Молодой изобретатель»;

- Андрей Воробьев — направление «Развитие космических технологий», категория «Изобретатель»;

- Елена Логинова — направление «Новые технологии биоэкономики», категория «Изобретатель».

Конкурс «Изобретатель года — 2026» проводит минобрнауки России и ВОИР в рамках Десятилетия науки и технологий. Имена победителей объявят 14 ноября в музее «Атом» на ВДНХ. Обладатель Гран-при получит 1 млн рублей, а победители направлений — по 200 тысяч рублей.

Ранее Радий Хабиров рассказал, в чем уникальность кампуса в Уфе.