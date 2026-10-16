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15:08 (UTC+5), 16 Октября 2026

Радий Хабиров рассказал, в чем уникальность кампуса в Уфе

Планируется, что первых студентов кампус примет в сентябре 2027 года.

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Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях рассказал, в чем уникальность уфимского кампуса.

«Еще несколько важных слов о нашем Межвузовском студенческом кампусе — уверен, одном из лучших в стране. Мы строим не просто большое общежитие для ребят. Мы создаем по-настоящему комфортную, современную среду, которая удовлетворяет всем запросам нашей молодежи. Здесь студенты будут учиться, заниматься наукой, спортом, творчеством, отдыхать и просто хорошо проводить время. Это уникальный проект, равных которому прежде не было в нашей республике — и мы рады, что у нас есть возможность его реализовать. Спасибо за поддержку нашему Президенту Владимиру Путину», — написал Радий Хабиров.

Руководитель республики напомнил, работы на объекте ведутся по нацпроекту «Молодежь и дети». Строительство кампуса сейчас находится на финальной стадии. Уже завершено остекление двух из семи башен, подключены все коммуникации. Ежедневно на площадке работают 1,3 тысячи человек.

Семь башен и миллион идей. Каким станет межвузовский кампус Башкирии.

Видео: Радий Хабиров | официальный канал в МАХ
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