В Башкирии стартует муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

В Башкирии начинается муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) 2026–2027 учебного года. Он продлится с 9 ноября по 19 декабря, сообщает минпросвещения республики.

Это второй этап олимпиады. Задания рассчитаны на учеников 7–11 классов. Принять участие смогут те, кто успешно прошёл школьный этап и набрал нужное количество баллов, а также победители и призёры муниципального этапа прошлого года.

Олимпиада по информатике с профилями «Робототехника» (теоретический тур), «Искусственный интеллект» и «Информационная безопасность» пройдёт на платформе «Сириус.Курсы». Практический тур по робототехнике и программированию состоится очно. Остальные предметы тоже пройдут в очном формате.

Все туры начинаются в 11.00.

Успешное выступление на муниципальном этапе открывает путь к региональному этапу для учеников, набравших необходимое количество баллов.

Победители и призёры заключительного этапа получают дипломы, действующие четыре года. Эти дипломы дают право поступления в ведущие вузы России без вступительных экзаменов по профильному направлению.

Добавим, что Башкортостан традиционно активно участвует в олимпиадном движении. По итогам прошлого учебного года республика впервые вошла в топ-5 регионов России по результатам Всероссийской олимпиады школьников. Масштабы участия впечатляют: общее число участников превысило миллион человек. В заключительном этапе состязаний честь региона защищали 193 школьника. За последние пять лет количество победителей и призеров выросло до 78 человек.