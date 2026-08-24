Башкирия вошла в топ-5 регионов РФ по итогам олимпиады школьников

Новый учебный год в Башкортостане начнут более полумиллиона школьников, в том числе порядка 41 тысячи первоклассников. Кроме того, за парты колледжей сядут свыше 119 тысяч студентов, из которых 33 тысячи — первокурсники. Об этом на оперативном совещании правительства сообщил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин.

По словам министра, республика совершила настоящий прорыв в сфере интеллектуальных соревнований. Башкортостан впервые вошел в топ-5 регионов России по результатам всероссийской олимпиады школьников. Масштабы участия впечатляют: общее число участников превысило миллион человек. В заключительном этапе состязаний честь региона защищали 193 школьника. За последние пять лет количество победителей и призеров выросло до 78 человек.

Башкирские школьники успешно представляют страну и на мировой арене. Вадим Харисов — неоднократный победитель и призер международной Менделеевской олимпиады по химии. Дмитрий Голубков показал блестящий результат на международной олимпиаде по математике. Тимур Гарифуллин (в 2024 году) и София Салангина (в 2025 году) завоевали золотые медали в составе сборной России на международных олимпиадах по искусственному интеллекту и экологии. Руслан Аминов, ученик башкирского лицея-интерната № 3 Стерлитамака, стал серебряным медалистом IX Международной экономической олимпиады в Китае, где соревновались представители 62 стран.

Не менее значимые успехи достигнуты на Едином государственном экзамене. В 2026 году зафиксировано рекордное количество стобалльных работ — их число достигло 210. В республике появились выпускники, набравшие максимальный балл сразу по нескольким предметам — 11 человек.

Ранее на педсовете в Ишимбае обозначили ключевые задачи в образовании региона, сообщал «Башинформ».