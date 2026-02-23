Учитель физики Башкирского лицея-интерната № 3 Стерлитамака Ильдар Казнабаев вошёл в число лауреатов III Всероссийского конкурса для учителей физики, химии, информатики и математики «Миссия: инженер».



В финальном испытании, которое прошло в формате TED, педагог представил работу лаборатории (сообщества) «Траектория». В рамках лаборатории готовят будущих инженеров, проводят летние проектные, физико-математические и робототехнические школы и смены.

Как сообщили организаторы, конкурс проводится в целях повышения престижа профессии учителя физики, химии, информатики и математики, поддержки и распространения педагогического опыта лучших учителей России, а также формирования активного сообщества профессионалов для развития системы «Школа — Вуз — Предприятие». Участниками стали учителя, работающие в 7–11 классах.

Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала принимались конкурсные материалы, затем прошла техническая и содержательная экспертиза, по итогам которой определили 60 финалистов — по 15 учителей в каждой предметной области. Очный этап состоялся в Санкт-Петербурге, где финалисты писали ЕГЭ по своему предмету, разрабатывали в группе и защищали интегрированный урок на стыке наук, а также представили в формате TED свои педагогические практики экспертному жюри. По его итогам были определены 20 лауреатов, среди которых — педагог из Башкирии. Финальное испытание и награждение прошли в Лахта Центре.