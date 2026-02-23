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12:16 (UTC+5), 29 Октября 2026

Учитель физики из Стерлитамака стал лауреатом конкурса «Миссия: инженер»

По итогам финального испытания он вошел в число 20 лауреатов всероссийского конкурса.

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Александр Попов оргкомитет конкурса «Миссия: инженер»
Фото: Александр Попов | оргкомитет конкурса «Миссия: инженер»
Альфия Аглиуллина

Учитель физики Башкирского лицея-интерната № 3 Стерлитамака Ильдар Казнабаев вошёл в число лауреатов III Всероссийского конкурса для учителей физики, химии, информатики и математики «Миссия: инженер».

В финальном испытании, которое прошло в формате TED, педагог представил работу лаборатории (сообщества) «Траектория». В рамках лаборатории готовят будущих инженеров, проводят летние проектные, физико-математические и робототехнические школы и смены.

Как сообщили организаторы, конкурс проводится в целях повышения престижа профессии учителя физики, химии, информатики и математики, поддержки и распространения педагогического опыта лучших учителей России, а также формирования активного сообщества профессионалов для развития системы «Школа — Вуз — Предприятие». Участниками стали учителя, работающие в 7–11 классах.

Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала принимались конкурсные материалы, затем прошла техническая и содержательная экспертиза, по итогам которой определили 60 финалистов — по 15 учителей в каждой предметной области. Очный этап состоялся в Санкт-Петербурге, где финалисты писали ЕГЭ по своему предмету, разрабатывали в группе и защищали интегрированный урок на стыке наук, а также представили в формате TED свои педагогические практики экспертному жюри. По его итогам были определены 20 лауреатов, среди которых — педагог из Башкирии. Финальное испытание и награждение прошли в Лахта Центре.

Александр Попов оргкомитет конкурса «Миссия: инженер»
Александр Попов оргкомитет конкурса «Миссия: инженер»
Александр Попов оргкомитет конкурса «Миссия: инженер»
Александр Попов оргкомитет конкурса «Миссия: инженер»
Александр Попов оргкомитет конкурса «Миссия: инженер»
Александр Попов оргкомитет конкурса «Миссия: инженер»
Александр Попов оргкомитет конкурса «Миссия: инженер»
Фото: Александр Попов | оргкомитет конкурса «Миссия: инженер»
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Лауреаты получили денежные сертификаты на сумму 40 тысяч рублей. Победитель был награждён 350 тысячами рублей. Участники, занявшие второе и третье места, получили 250 и 150 тысяч рублей соответственно.

Добавим, что Ильдар Казнабаев уже 15 лет работает учителем физики в Башкирском лицее-интернате № 3 города Стерлитамака. Свой педагогический путь он начал еще будучи студентом и с тех пор не изменял выбранной профессии. Изучать науку на практике и всегда быть открытым для всего нового — это девиз преподавателя.

Факультативным занятиям со своими учениками педагог посвящает практически все свободное время и старается воспитать из детей настоящих победителей. А после работы спешит домой к любимой супруге и детям.

Как отец пятерых детей Ильдар Казнабаев восхищается способностями молодого поколения.

— Современные дети удивительные, — признается он. — Меня подкупает их способность мгновенно схватывать новое и искренний интерес к технологиям. Они не принимают ничего на веру: им обязательно нужно понимать, зачем нужны те или иные знания и где они пригодятся. Это заставляет нас, наставников, постоянно развиваться, искать новые подходы и не бояться выходить за рамки привычного урока. Работая с ребятами в «Траектории», я вижу, как важно давать им возможность самим выбирать вызов, задачу и нести за нее ответственность — именно так и рождается настоящий инженерный интерес.

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