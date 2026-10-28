В Башкирии обновили правила для инновационных площадок в образовании

В Башкирии изменили правила, по которым школы, колледжи и другие образовательные организации получают статус республиканской инновационной площадки. Постановление подписал премьер-министр правительства республики Александр Шельдяев.

Обновленный документ уточняет направления, по которым могут работать такие площадки. Теперь организации могут предлагать свои собственные проекты или выполнять заказы министерства просвещения республики, ориентируясь на список, опубликованный на федеральном сайте fip-edu.ru.

Также немного изменилась работа Экспертного совета, который оценивает заявки. Теперь он будет назначать научных руководителей для инновационных площадок из числа сотрудников подведомственных минпросвещения региона организаций. Кроме того, совет будет обновлять оценочные листы с учётом федеральных критериев и предлагать, как использовать результаты работы площадок в обычных школах и колледжах.

Ещё одно новшество: тем, кто хочет получить статус инновационной площадки, теперь нужно добавить в пакет документов обязательство о готовности сотрудничать с организациями, подведомственными министерству просвещения РБ.

Ранее «Башинформ» писал, зачем Башкирии математический лицей и почему туда попадут только по таланту.