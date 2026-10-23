Зачем Башкирии математический лицей и почему туда попадут только по таланту

В Башкирии строится уникальная школа для одарённых детей — будущий Республиканский математический лицей-интернат имени Башира Рамеева. О том, зачем он нужен республике и как будет проходить отбор, «Башинформу» рассказал председатель профильного комитета Госсобрания РБ Айбулат Хажин.
— Айбулат Вакилович, насколько этот проект важен для республики?
— Для нас это огромное приобретение. Такого учреждения для талантливых детей в области математики, информатики и физики нет больше нигде в России. Мы очень благодарны президенту Владимиру Путину, который поддержал эту инициативу, и министру просвещения Сергею Кравцову — средства на строительство выделило Минпросвещения России.
У нас в республике сильные ребята: они побеждают на всероссийских олимпиадах по математике и информатике, выходят на международный уровень. А наш земляк Башир Рамеев ещё в 40-е годы прошлого века первым создал отечественную ЭВМ. Потенциал огромный! Но площадки, где эти таланты могли бы раскрыться в полную силу, к сожалению, не было. По химии у нас хорошие школы есть — мы всё-таки нефтехимический регион. А вот в математике и информатике мы немного сдавали позиции. Теперь эта «жемчужина» появится в нашей системе образования.
— Говорят, попасть туда можно будет только по таланту, без всяких связей?
— Именно так. Хочу сразу успокоить родителей: никаких коррупционных схем не будет. Всё абсолютно прозрачно. Комиссия, которая проводит творческие и интеллектуальные испытания для будущих учеников, независима. На неё нельзя оказать давление. Попадут только те, кто достойно прошёл испытания. Ни фамилия, ни связи здесь не помогут.
— Дети будут жить и учиться в одном месте. Почему это эффективно?
— Когда мы готовили проект, мы объездили лучшие школы по всей стране — в Подмосковье, Москве, Татарстане, Иркутской области, — и даже смотрели, как устроены президентские школы в Узбекистане. Везде увидели одну закономерность: когда ребёнок находится в специально созданной среде 24/7, он развивается гораздо быстрее. Это принцип нашего советского педагога Шаталова — средовой подход. Представьте: если положить свежий огурец в рассол, он пропитается. Так и здесь: хочешь не хочешь, а среда сделает своё дело — таланты начнут расти. При этом мы создаём все условия не только для математики, но и для творчества.
И я уверен: этот проект, который родился по инициативе нашего Главы Радия Хабирова и находится на его личном контроле, станет настоящим прорывом для республики.
Добавим, что в части бытовых удобств лицей-интернат станет современным образовательным кампусом. У учащихся будут двухместные комнаты с собственными санузлами и душевыми, столовая, библиотека, конференц-зал, спортивные залы, скалодром, коворкинг-зоны, студия звукозаписи и амфитеатр.
Для педагогов, желающих работать в лицее, тоже будет проходить большой конкурс, чтобы выбрать лучших. Пока известно, что в штат войдут тренеры сборных команд по профильным предметам Всероссийской олимпиады школьников, а также приглашенные специалисты из других регионов страны.
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