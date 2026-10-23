Зачем Башкирии математический лицей и почему туда попадут только по таланту

В Башкирии строится уникальная школа для одарённых детей — будущий Республиканский математический лицей-интернат имени Башира Рамеева. О том, зачем он нужен республике и как будет проходить отбор, «Башинформу» рассказал председатель профильного комитета Госсобрания РБ Айбулат Хажин.

— Айбулат Вакилович, насколько этот проект важен для республики?

— Для нас это огромное приобретение. Такого учреждения для талантливых детей в области математики, информатики и физики нет больше нигде в России. Мы очень благодарны президенту Владимиру Путину, который поддержал эту инициативу, и министру просвещения Сергею Кравцову — средства на строительство выделило Минпросвещения России.

У нас в республике сильные ребята: они побеждают на всероссийских олимпиадах по математике и информатике, выходят на международный уровень. А наш земляк Башир Рамеев ещё в 40-е годы прошлого века первым создал отечественную ЭВМ. Потенциал огромный! Но площадки, где эти таланты могли бы раскрыться в полную силу, к сожалению, не было. По химии у нас хорошие школы есть — мы всё-таки нефтехимический регион. А вот в математике и информатике мы немного сдавали позиции. Теперь эта «жемчужина» появится в нашей системе образования.

— Говорят, попасть туда можно будет только по таланту, без всяких связей?

— Именно так. Хочу сразу успокоить родителей: никаких коррупционных схем не будет. Всё абсолютно прозрачно. Комиссия, которая проводит творческие и интеллектуальные испытания для будущих учеников, независима. На неё нельзя оказать давление. Попадут только те, кто достойно прошёл испытания. Ни фамилия, ни связи здесь не помогут.