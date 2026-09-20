Математический лицей-интернат Башкирии станет флагманом образования

В строительство Республиканского математического лицея-интерната вложено порядка 4 млрд рублей. Проект современного образовательного учреждения для одарённых детей поддержал Президент России Владимир Путин. Школа будет готовить математическую элиту страны, республики. Об этом в интервью корреспонденту «Башинформа» сказал Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Наша задача ещё была, чтобы лицей стал интернатом. Чтобы в нём могли учиться не только уфимские школьники, но и дети со всей республики. У нас в каждом городе, в каждом районе есть талантливые ребята. На это очень важно обратить внимание. С 1 октября начнётся первый отборочный тур приёма. Он будет трёхэтапный. Решение будет окончательно приниматься следующим летом, чтобы с 1 сентября [2027 года] сюда зашли школьники, начиная с шестого класса. Одиннадцатиклассников брать не будем, потому что это уже выпускной класс.

Преподавателей мы тоже будем серьезно отбирать, лучших. Здесь не просто здание школы, это флагманская, эталонная история. Как локомотив будет вести лучшие компетенции, лучшие методики.

Здесь небольшой парк будет, своя беговая дорожка, стадион небольшой, два спортзала, своё питание. Республика будет гордиться своим лицеем.

Мы же ещё думали, как увековечить память нашего земляка Башира Рамеева. Лицей будет носить его имя. Установим ему бюст. Сейчас на улице спроси, кто такой Башир Рамеев, не скажут. А он — великий учёный. Он просто работал не в Башкирии и не у нас он похоронен. Но он наш, из Баймакского района, поэтому здесь мы увековечим память о нём», — сказал Радий Хабиров.

Напомним, сегодня Глава Башкирии посетил в Уфе строительную площадку Республиканского математического лицея-интерната. Место обучение будущих математиков возводят в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».