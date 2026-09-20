Радий Хабиров проинспектировал ход строительства математического лицея

Лицей-интернат, рассчитанный на 360 ученических и 250 спальных мест, примет одарённых детей с 6-го по 10-й классы со всей республики. Уроки и занятия, в том числе по индивидуальным программам, будут проводить педагоги-новаторы. В планах учреждения — сотрудничество с образовательным центром «Сириус», Центром развития талантов «Аврора», вузами республики, входящими в состав Евразийского НОЦ, научными организациями, ведущими предприятиями Башкортостана. Республиканский матлицей станет современным образовательным кампусом для подготовки будущих лидеров в области математики, информатики и программирования.

Заместитель премьер-министра правительства региона Рустем Газизов рассказал, что для будущих учеников лицея будут созданы комфортные условия для обучения и проживания. В интернате гостиничного типа школьники будут проживать в двух- и трехместных номерах, где предусмотрены свой санузел и душевая. Также будут комнаты гостиничного типа для приглашённых преподавателей.

В математическом лицее будут работать своя собственная столовая и кафе. Большое внимание уделено спортивному ядру. Он включает зал общей физической подготовки и спортивный (игровой) зал, будут и уличные спортплощадки. Учебные корпуса будут состоять из отдельных блоков, таких как «Наука», «Социум», «Культура», мастерские, конференц-залы, амфитеатр, атриумное пространство и коворкинг-зоны.

Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин отметил, что отбирать ребят в учреждение планируют по результатам специальной олимпиады «Путь в РМЛИ», запуск которой состоится 1 октября 2026 года. Конкурсанты также должны представить портфолио личных достижений, рекомендации педагогов-наставников, пройти психологическое тестирование.

Отбор будет состоять из трех этапов и проходить на специально созданной для этого платформе. Завершающий из них пройдет летом 2027 года в формате очного летнего лагеря. По его итогам будут отобраны лучшие из лучших.

Республиканскому математическому лицею-интернату планируют присвоить имя Башира Рамеева, выдающегося советского ученого и изобретателя, одного из пионеров отечественной вычислительной техники.