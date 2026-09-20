Радий Хабиров проинспектировал ход строительства математического лицея

Напомним, возведение объекта площадью более 22 тысяч кв. метров стартовало в 2025 году. На строительство выделили 3,7 млрд рублей, из которых 2,3 млрд — федеральные средства. Здание состоит из четырёх блоков. Руководитель подрядной организации СМК-10 Валерий Мансуров отметил, что в корпусах А, Б и В рабочие проводят усиление несущих конструкций, обустраивают кровлю, монтируют сети электроснабжения и воздуховоды для вентиляционной системы, а также выполняют внутреннюю отделку. В блоке Г приступили к возведению второго этажа. Также идет утепление фасадов.
Во время рабочего совещания Главе региона показали варианты фасадной облицовочной плитки, а также где планируют разместить контрольно-пропускной пункт.
«Продолжаем работы в республиканском математическом лицее. Это приоритетный для нас объект, держу его строительство под контролем и хочу быть в курсе всех деталей. Сегодня специально приехали на площадку, чтобы выбрать облицовку фасада. Нам важно, чтобы здание было архитектурно интересным, уникальным, а сам лицей — одним из лучших в России.
Отбирать будущих учеников будем по конкурсу, который пройдет в несколько этапов. Первые контрольные и собеседования стартуют уже 1 октября. А 1 сентября 2027 года 360 самых умных и талантливых ребят начиная с 6 класса сядут за парты в новой школе.
Мы создаем для них отличные условия – у лицея будет свой парк, два спортивных зала, хорошая библиотека, гостиница самого высокого уровня. И – лучшие учителя, которые тоже пройдут серьезный отбор. Я возглавляю попечительский совет и лично буду заниматься этим вопросом.
Напомню, что инициативу строительства математического лицея-интерната поддержал наш Президент Владимир Владимирович Путин. Это флагманский проект – здесь мы будем воспитывать интеллектуальную элиту республики и страны», — отметил Радий Хабиров.
Лицей-интернат, рассчитанный на 360 ученических и 250 спальных мест, примет одарённых детей с 6-го по 10-й классы со всей республики. Уроки и занятия, в том числе по индивидуальным программам, будут проводить педагоги-новаторы. В планах учреждения — сотрудничество с образовательным центром «Сириус», Центром развития талантов «Аврора», вузами республики, входящими в состав Евразийского НОЦ, научными организациями, ведущими предприятиями Башкортостана. Республиканский матлицей станет современным образовательным кампусом для подготовки будущих лидеров в области математики, информатики и программирования.
Заместитель премьер-министра правительства региона Рустем Газизов рассказал, что для будущих учеников лицея будут созданы комфортные условия для обучения и проживания. В интернате гостиничного типа школьники будут проживать в двух- и трехместных номерах, где предусмотрены свой санузел и душевая. Также будут комнаты гостиничного типа для приглашённых преподавателей.
В математическом лицее будут работать своя собственная столовая и кафе. Большое внимание уделено спортивному ядру. Он включает зал общей физической подготовки и спортивный (игровой) зал, будут и уличные спортплощадки. Учебные корпуса будут состоять из отдельных блоков, таких как «Наука», «Социум», «Культура», мастерские, конференц-залы, амфитеатр, атриумное пространство и коворкинг-зоны.
Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин отметил, что отбирать ребят в учреждение планируют по результатам специальной олимпиады «Путь в РМЛИ», запуск которой состоится 1 октября 2026 года. Конкурсанты также должны представить портфолио личных достижений, рекомендации педагогов-наставников, пройти психологическое тестирование.
Отбор будет состоять из трех этапов и проходить на специально созданной для этого платформе. Завершающий из них пройдет летом 2027 года в формате очного летнего лагеря. По его итогам будут отобраны лучшие из лучших.
Республиканскому математическому лицею-интернату планируют присвоить имя Башира Рамеева, выдающегося советского ученого и изобретателя, одного из пионеров отечественной вычислительной техники.
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