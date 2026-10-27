Минобрнауки озвучило цифры приема на бюджет на 2027/28 учебный год

Координационный совет при правительстве РФ одобрил объём и структуру контрольных цифр приёма (КЦП) на 2027/28 учебный год. Распределение мест между вузами пройдёт на конкурсной основе до 29 декабря, а до 1 ноября документ будет утверждён приказом минобрнауки России, сообщается на сайте ведомства.

Как отметила заместитель министра науки и высшего образования Елена Тумакова, ключевой приоритет — доступность высшего образования: не менее 73% мест направляется в региональные вузы, свыше половины — на очный бакалавриат и специалитет, треть — на очную магистратуру.

Места традиционно распределяются с учетом потребности в подготовке кадров для ключевых отраслей. Так, наибольшее количество мест предусмотрено для инженерно-технических, естественно-научных, медицинских, педагогических и сельскохозяйственных специальностей.

«С учётом прогноза минтруда и итогов приёмной кампании 2026 года увеличен объём мест по направлениям технологического лидерства: машиностроение (+516), информатика и вычислительная техника (+290), клиническая медицина (+283), ядерная энергетика (+241), информационная безопасность (+236), прикладная геология и нефтегазовое дело (+181), кораблестроение (+124), наземный транспорт (+96)», — пояснили в минобрнауки.

Ранее стали известны предварительные даты ЕГЭ в 2027 году.