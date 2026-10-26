В Башкирии к ремонту готовятся более 50 объектов образования

В Башкирии начата работа по подготовке к капитальному ремонту образовательных учреждений на 2027–2028 годы. Как сообщил на оперативном совещании правительства первый вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев, регион уже направил заявки на ремонт ещё 53 объектов: 11 детских садов, 24 школы и 18 колледжей.

По его словам, в прошлом году все контракты были заключены в декабре-январе. Это позволило подрядчикам вовремя выйти на объекты и работать высокими темпами. Такого результата удалось добиться благодаря тому, что районы заранее вышли на торги.

Опираясь на этот положительный опыт, подготовку к программе 2027 года начали заблаговременно.

«7 октября мы провели установочное выездное совещание с заместителями глав районов по строительству и ЖКХ, которые непосредственно отвечают за реализацию капремонта на местах, — рассказал Урал Кильсенбаев. — В качестве базы выбрали уфимскую гимназию № 111, которая в этом году успешно справилась с ремонтом».

Хотя федеральный график минпросвещения России на 2027 год ещё не доведён до региона, в республике поставили свои, более ранние контрольные сроки.

«До 15 октября муниципалитеты должны были сформировать полный пакет документов. Сейчас совместно с Госкомитетом по конкурентной политике мы начали работу по объявлению конкурсных процедур, — отметил первый вице-премьер. — До 1 декабря ставим задачу в полном объёме завершить заключение всех контрактов на ремонтно-строительные работы, чтобы войти в следующий год с опережением графика».

Ранее Глава Башкирии высоко оценил работу по обновлению объектов образования.