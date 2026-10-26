Глава Башкирии высоко оценил работу по обновлению объектов образования

В этом году, по его словам, в программу вошли 54 объекта образования: 6 детских садов, 42 школы и 6 колледжей.

«Согласно графику минпросвещения России, к 1 сентября по объектам однолетнего цикла средняя стройготовность должна была составить не менее 75%. К установленной дате республика успешно выполнила этот норматив, обеспечив целевой показатель на уровне 99,3%», — сообщил Урал Кильсенбаев.

Он отметил, что стопроцентное завершение капремонта по объектам текущего года по федеральному графику установлено до 21 декабря 2026 года. При этом перед районами ставилась более ранняя задача — завершить ремонт к 1 августа. К этому моменту строительная готовность и завершение основных работ были обеспечены на уровне 85,5%, а на 27 объектах участковых избирательных комиссий — 100%.

Особое внимание уделялось муниципалитетам, где были риски отставания: Хайбуллинскому району, Кигинскому району и городу Агидели. По словам вице-премьера, ситуацию удалось выправить: в Хайбуллинском районе к 1 сентября учебный процесс начался вовремя в двух школах, детский сад «Бэпембэ» в селе Акъяр запустили 17 сентября. В Кигинском районе детский сад «Солнышко» в селе Верхние Киги открылся раньше — 23 октября садик принял детей. В Учалинском колледже горной промышленности 20 октября все ремонтные работы завершены, учёба идёт в штатном режиме.

«Ситуация с завершением капитального ремонта на оставшихся объектах требует принципиальной оценки ввиду неисполнения принятых обязательств», — подчеркнул Урал Кильсенбаев, комментируя ситуацию в Агидели. Там детский сад «Пин и Гвин», который обещали открыть ко Дню республики и даже провели торжество, до сих пор не принимает детей. Строительная готовность — 100%, но срок открытия перенесён на 2 ноября.

По школам — самому масштабному направлению — капремонт охватил 36 объектов однолетнего цикла (ещё 6 объектов двухлетнего цикла сдадут к 1 сентября 2027 года). По всем 36 школам оформлены акты приёмки, которые приняты минпросвещения России.

«Освоение средств по ним на текущую дату составило 98,3%, оставшиеся средства будут освоены до конца года», — заявил первый вице-премьер.

Отдельно Урал Кильсенбаев представил информацию по строительству новых объектов образования. Он отметил, что с 2025 по 2027 год с привлечением федерального финансирования строится 6 объектов, в том числе 4 — в рамках концессионных соглашений с ООО «ПроШкола».

Планируется, что уже к концу года откроют свои двери три большие школы на 1125 мест в Нефтекамске, в уфимском Затоне и микрорайоне Яркий Дёмского района Уфы.

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил всех участников и поставил задачу довести работу до конца:

«Спасибо большое, до конца нужно довести эту работу. Особенно по новым школам Уфы — тяжело они дались нам, всех благодарю. Мы пошли на этот шаг, на сложную концессию со Сбером, зато получили 6 огромных школ. 31 декабря мы должны все сдать».

Подробнее о новых школах читайте здесь.