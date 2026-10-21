До конца года в Башкирии откроют три крупные школы почти на 3,7 тысячи мест

В Башкирии до конца 2026 года введут в эксплуатацию три современные общеобразовательные школы общей вместимостью 3675 ученических мест. Ход строительства новых объектов образования проинспектировал первый заместитель премьер-министра правительства республики Урал Кильсенбаев. В рамках рабочих выездов он лично посетил объекты в уфимском микрорайоне Яркий и 14-м микрорайоне Нефтекамска.
Как подчеркнул первый вице-премьер, развитие образовательной инфраструктуры остается безусловным государственным приоритетом республики даже в непростых экономических условиях.
«Время сейчас непростое, но строительство школ и детских садов в республике мы не останавливаем. Благодаря системным решениям и постоянной поддержке Главы Башкортостана Радия Хабирова темпы держим уверенные, — отметил Урал Кильсенбаев. — С начала года в республике уже заработал ряд значимых образовательных центров: в январе мы открыли Центр образования в селе Шмидтово Уфимского района на 640 школьных и 160 дошкольных мест, к 1 сентября запустили новый корпус уфимской школы № 88, который открывали с участием Президента страны Владимира Путина, а также первое здание комплекса „Уфа-450“ в Глумилино на 1225 мест. Сейчас на повестке — ввод еще трех больших школ, каждая на 1225 мест».
Школа в микрорайоне № 14 Нефтекамска, по оценкам строителей, готова на более чем 90%. На сегодняшний день в пятиэтажном здании площадью более 26,7 тыс. кв. метров завершаются отделочные работы и монтаж внутренних коммуникаций. На прилегающей территории обустроено полноценное спортивное ядро: футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки и детские игровые городки. Ввод объекта запланирован до 31 декабря.
В Ленинском районе Уфы (мкр. Затон-Восточный) к открытию готовится школа по улице Миловской. Готовность третьего пускового комплекса центра «Уфа-450» составляет более 95%. Строительно-монтажные работы на объекте завершены, ведется комплектация учебных классов и спортивных залов специализированным оборудованием. На объекте работает Госстройнадзор. Получение заключения о соответствии (ЗОС) и ввод в строй намечены на декабрь.
Строительная готовность школы в микрорайоне Яркий Дёмского района Уфы составляет 70,38%. Завершаются фасадные работы, продолжается внутренняя отделка и прокладка инженерных сетей. В ходе инспекции Урал Кильсенбаев обратил внимание генерального подрядчика на недопустимость отставания от графика и поручил мобилизовать дополнительные бригады рабочих для обеспечения ввода школы в установленный срок — до конца текущего года.
Новые образовательные учреждения возводятся по концессионным соглашениям с ООО «ПроШкола» в рамках государственной программы «Развитие образования». Проекты предусматривают просторные актовые и спортивные залы, современные столовые, а на прилегающих территориях — полноценные спортплощадки и футбольные поля.
Урал Кильсенбаев также обозначил перспективы программы строительства на 2027 год. В их числе — завершение возведения общеобразовательной школы на 1050 мест в микрорайоне Прибрежный-1 Стерлитамака (готовность более 68%), детского сада на 260 мест в поселке Нагаево, а также строительство Республиканского математического лицея-интерната на 360 ученических и 250 спальных мест в Октябрьском районе Уфы.
«Главная цель этой большой командной работы проста и понятна — обеспечить, чтобы дети, особенно в активно развивающихся и растущих жилых кварталах наших городов и сел, ходили в комфортные, светлые и современные школы рядом с домом», — резюмировал первый вице-премьер.
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