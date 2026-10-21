До конца года в Башкирии откроют три крупные школы почти на 3,7 тысячи мест

В Башкирии до конца 2026 года введут в эксплуатацию три современные общеобразовательные школы общей вместимостью 3675 ученических мест. Ход строительства новых объектов образования проинспектировал первый заместитель премьер-министра правительства республики Урал Кильсенбаев. В рамках рабочих выездов он лично посетил объекты в уфимском микрорайоне Яркий и 14-м микрорайоне Нефтекамска.

Как подчеркнул первый вице-премьер, развитие образовательной инфраструктуры остается безусловным государственным приоритетом республики даже в непростых экономических условиях.

«Время сейчас непростое, но строительство школ и детских садов в республике мы не останавливаем. Благодаря системным решениям и постоянной поддержке Главы Башкортостана Радия Хабирова темпы держим уверенные, — отметил Урал Кильсенбаев. — С начала года в республике уже заработал ряд значимых образовательных центров: в январе мы открыли Центр образования в селе Шмидтово Уфимского района на 640 школьных и 160 дошкольных мест, к 1 сентября запустили новый корпус уфимской школы № 88, который открывали с участием Президента страны Владимира Путина, а также первое здание комплекса „Уфа-450“ в Глумилино на 1225 мест. Сейчас на повестке — ввод еще трех больших школ, каждая на 1225 мест».