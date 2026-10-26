Школьники и студенты Башкирии могут стажироваться в ведущих научных центрах

Для школьников и студентов Башкортостана от 14 до 22 лет стартовал седьмой сезон конкурса «Наука. Территория героев». Победители смогут пройти стажировку в ведущих научных центрах страны. Регистрация доступна на платформе герои.наука.рф.

Конкурс зарекомендовал себя как эффективная платформа для вовлечения молодёжи в науку. По словам председателя Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светланы Мустафиной, для республики это прямой канал привлечения талантов в научно-образовательную среду.

«У нас есть мощная инфраструктура — Межвузовский кампус, лаборатории ведущих вузов, Геномный центр, — и такие проекты помогают выявлять ребят, готовых заниматься исследованиями уже с 14–17 лет. Особенно важно, что конкурс даёт дополнительные баллы при поступлении: победители осознанно выберут наши вузы», — отметила Светлана Мустафина.

Башкортостан уже принимал победителей конкурса в 2024–2025 годах на стажировки в Межвузовский кампус. А в 2026 году победитель конкурса «Наука. Территория героев» познакомился с научным и туристическим потенциалом республики в рамках «Межрегионального научного экспресса».

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