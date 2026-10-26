Минпросвещения подготовило проект о едином удостоверении учителя

Минпросвещения России подготовило проект постановления правительства РФ об установлении единого образца удостоверения, подтверждающего статус учителя. Проект разработан во исполнение указа президента РФ «О дополнительных мерах поддержки учителей».

Как сообщили в ведомстве, удостоверение будет бесплатным, в электронной и физической формах, с единым уникальным номером. Оформление — без заявления, на основании сведений работодателя.

Электронная версия документа отобразится на «Госуслугах» с возможностью проверки статуса по QR-коду. Физическое удостоверение можно оформить по желанию педагога, в виде пластиковой карточки или книжки.

«Оно позволит педагогу подтвердить свой статус в любой ситуации — будь то взаимодействие с органами власти, получение льгот или участие в профессиональных мероприятиях», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Ранее «Башинформ» писал, как Башкирия встретила указ президента о поддержке учителей.