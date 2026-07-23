От слов к делу: как Башкирия встретила указ президента о поддержке учителей

Учительское сообщество республики выдает уникальные результаты — школьники побеждают на олимпиадах, успешно сдают ЕГЭ, башкирские педагоги входят в число лучших наставников страны. Но за этими успехами — колоссальный труд, который часто осложняется бюрократией, отчетами, низкой социальной защищенностью и порой откровенным неуважением. Учителя нуждаются в поддержке, и это признают на всех уровнях.

Возможно поэтому дискуссия «Учитель: как повысить престиж профессии» на форуме «Взлетай!» в апреле этого года стала одной из самых оживленных. Модератором встречи выступил главный редактор «Башинформа» Руслан Шарафутдинов. Участники — педагоги, руководители, депутаты, профсоюз, журналисты, говорили о том, что престиж начинается с условий жизни учителя, что энтузиазм не заменит достойной зарплаты.

Звучали предложения: создавать медиапроекты, показывающие повседневный труд педагогов, внедрять систему нематериальных благ, возвращать уважение к учителю в обществе. Высказывались и о бюрократической нагрузке, которая, как признают сами педагоги, стала меньше, но всё ещё отнимает время у главного — обучения и воспитания детей. «Учитель должен учить, а не отчитываться о проведении профилактики всего на свете», — таков был общий посыл участников дискуссии.

И вот, спустя несколько месяцев, государство ответило на этот запрос на самом высоком уровне. 20 июля 2026 года Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных мерах поддержки учителей». Документ, с которым ознакомился корреспондент «Башинформа», закрепляет особый статус учителя и вводит системные гарантии для педагогов.

Что это значит для каждого конкретного учителя в Башкортостане? Попробуем разобраться.

Наставничество: не для галочки, а для выживания

Одним из пунктов указа стало обязательное наставничество для учителей, впервые приступающих к работе, — не менее чем в течение одного года после начала трудовой деятельности. Это не формальность, а системная поддержка на этапе, когда молодой педагог больше всего рискует «выгореть».

Молодые педагоги Башкирии, которые ежегодно пополняют ряды школьных учителей, положительно оценивают официальное закрепление института наставничества на первый год работы.

«Сегодня система наставничества уже успешно реализуется во многих образовательных организациях, в том числе у нас в республике. Она помогает начинающим учителям быстрее адаптироваться в профессии, получить поддержку опытных коллег и увереннее выстраивать свою педагогическую деятельность. Поэтому закрепление этой практики на федеральном уровне можно оценить как своевременное и важное решение, которое позволит обеспечить единые подходы к сопровождению молодых специалистов», — комментирует нововведения молодой педагог, учитель русского языка и литературы лицея № 93 Уфы Ангелина Степанова.

Кстати, уже этой осенью она представит республику в финале всероссийского конкурса «Учитель года России — 2026».

«Ветеран труда» — теперь ближе

Указ устанавливает, что звание «Ветеран труда» теперь присваивается при наличии не менее 25 лет общего стажа педагогической работы. Раньше для этого требовалось больше условий. Теперь учитель со стажем в четверть века, отдавший школе лучшие годы, получает заслуженное признание.

Наряду с особым статусом для учителей и новыми трудовыми гарантиями упрощение получения звания «Ветеран труда» в региональном профсоюзе образования называют одним из самых справедливых решений.

«Раньше для получения звания „Ветеран труда“ на федеральном уровне требовались ведомственные награды — например, почётные грамоты, знаки отличия или медали от министерства, — которых на всех банально не хватало. При этом многие педагоги честно отработали в школе четверть века и более, но из‑за ограниченного перечня утверждённых наград не могли претендовать на звание. Теперь этот барьер снят. Для многих наших педагогов — это не просто формальное признание, а реальная опора — и заслуженные льготы по оплате жилищно‑коммунальных услуг, а также дополнительные преференции в сфере медицинского обслуживания», — отметил заместитель председателя республиканского профсоюза работников образования Андрей Кузнецов.

По его словам, согласно указу, вводится единое удостоверение учителя, которое будет служить подтверждением профессионального статуса и давать право на установленные льготы. Среди новых мер поддержки — первоочередное право на устройство детей в детский сад, а также возможность получения бесплатной юридической помощи при возникновении трудовых конфликтов.

«Однако не стоит уже завтра бежать писать заявление — лучше дождаться соответствующих нормативных актов, которые регламентируют процедуры предоставления новых льгот и присвоения званий, — добавил собеседник агентства. — Как и прописано в указе, в течение шести месяцев документы будут доработаны, и профсоюз обязательно своевременно доведёт всю необходимую информацию до педагогов».

Андрей Кузнецов выразил надежду, что все предусмотренные меры будут реализованы в полном объёме и станут действенным инструментом поддержки педагогического сообщества.

Доступ к культуре и праву

Один из пунктов указа — защита от угрозы причинения вреда жизни и здоровью учителей.

«Дополнительные гарантии безопасности и юридическая помощь — это именно те меры, о необходимости которых профессиональное сообщество говорит уже давно, — признается собеседница „Башинформа“ Ангелина Степанова. — Конечно, пока остаются вопросы о том, как все эти механизмы будут работать на практике. Думаю, впереди нас ждет разработка необходимых нормативных документов, которые помогут сделать эти меры действительно доступными для каждого учителя. Но самое главное, на мой взгляд, в другом. Подобные решения показывают, что о профессии учителя говорят не только 5 октября. Что на государственном уровне понимают: образование невозможно без людей, которые каждый день приходят в класс, учат, воспитывают, поддерживают и вдохновляют. Очень хочется верить, что это станет еще одним шагом к тому, чтобы профессия учителя становилась все более привлекательной для молодых специалистов, а те, кто уже выбрал этот путь, чувствовали уважение, поддержку и уверенность в завтрашнем дне».

Также педагоги получат право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц. И это тоже, казалось бы, небольшие, но значимые шаги, формирующие ощущение заботы и статуса.

Что дальше? Задача для региона

Указ — это только начало. Задача правительства и регионов — реализовать его на местах. Как отметил Радий Хабиров, поручивший разработать комплексную республиканскую программу по повышению престижа педагогического труда, конечная цель всех этих мер проста и амбициозна: «Ваша задача, чтобы когда мы в класс приходили и спрашивали: „Кем вы хотите стать?“ — они поднимали руки и говорили, что хотят стать учителями».

Теперь дело за системной работой, которая вернёт профессии педагога её заслуженный высокий статус. Ведь, как верно заметили на форуме, «учитель — это архитектор будущего, и относиться к нему нужно как к главному архитектору, а не как к обслуживающему персоналу».

КОМПЕТЕНТНО

Генеральный директор Агентства политических и экономический коммуникаций Дмитрий Орлов:

«Достойные условия для работы педагогов и повышения статуса профессии создают в Башкирии. Продолжается строительство и реконструкция школ. Республика выплачивает премии преподавателям, подготовившим 100-балльников по результатам ЕГЭ, призеров и победителей олимпиад. Продолжается грантовая поддержка сельских учителей и директоров сельских школ. Запущена программа санаторно-курортного лечения педагогов в здравницах региона. В апреле 2026 года глава Башкирии Радий Хабиров поручил разработать республиканскую программу по повышению престижа педагогического труда.

Важная задача — привлечь педагогов для работы на селе, в чем помогает программа «Земский учитель». В 2026 году республика намерена привлечь в сельскую местность еще 27 учителей. Напомним, каждый из педагогов при переезде в сельскую местность или город с населением до 50 тыс. человек получает по 1 млн рублей. Учителю необходимо отработать на новом месте не менее 5 лет.

Следствие реализуемого комплекса мер — рост качества подготовки выпускников. Так, в 2025 году 159 школьников Башкирии сдали ЕГЭ на 100 баллов, в 2026 году их было уже 183, еще 9 ребят получили 100 баллов сразу по нескольким предметам».