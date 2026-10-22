Башкирия представила научно-популярные маршруты на всероссийском форуме

В Москве, в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ, прошёл Всероссийский форум по научно-популярному туризму. В деловой программе приняла участие председатель Государственного комитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина — она представила экосистему научно-популярных маршрутов региона, созданную в рамках Десятилетия науки и технологий.

Учёные Евразийского научно-образовательного центра разработали девять экскурсионных маршрутов, каждый из которых посвящён отдельному научному направлению и носит имя выдающегося учёного — от Авиценны и Сократа до Менделеева, Циолковского и Вернадского. Все маршруты стартуют в Межвузовском студенческом кампусе, проходят через передовые лаборатории университетов и завершаются на промышленных предприятиях. Для студентов открыты 24 лаборатории, а в программу туров включены геопарки «Янган-Тау» и «Торатау», входящие в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

В рамках презентации был отмечен запуск первого в России межрегионального научно-популярного маршрута «Нижний Новгород — Уфа — Новосибирск», а также опыт экскурсий для иностранных студентов Science of Bashkortostan. Статистика подтверждает интерес: если в 2025 году прошло 30 экскурсий с участием 1500 человек, то только за январь – сентябрь 2026 года организовано уже 35 туров, которые посетили 1000 человек.

«Научно-популярный туризм — это не просто новый формат досуга, а мощный инструмент формирования имиджа региона как территории передовых исследований и инновационных возможностей. Наша задача — сделать науку открытой и привлекательной для молодёжи», — подчеркнула Светлана Мустафина.

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