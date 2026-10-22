Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Образование
17:08 (UTC+5), 22 Октября 2026

Башкирия представила научно-популярные маршруты на всероссийском форуме

Только за январь – сентябрь 2026 года организовано 35 туров, которые посетили 1000 человек.

Добавить в предпочтительные источники Google
Инйегуль Туйсина госкомитет РБ по науке и высшему образованию
Фото: Инйегуль Туйсина | госкомитет РБ по науке и высшему образованию
Альфия Аглиуллина
Прослушать статью:

В Москве, в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ, прошёл Всероссийский форум по научно-популярному туризму. В деловой программе приняла участие председатель Государственного комитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина — она представила экосистему научно-популярных маршрутов региона, созданную в рамках Десятилетия науки и технологий.

Учёные Евразийского научно-образовательного центра разработали девять экскурсионных маршрутов, каждый из которых посвящён отдельному научному направлению и носит имя выдающегося учёного — от Авиценны и Сократа до Менделеева, Циолковского и Вернадского. Все маршруты стартуют в Межвузовском студенческом кампусе, проходят через передовые лаборатории университетов и завершаются на промышленных предприятиях. Для студентов открыты 24 лаборатории, а в программу туров включены геопарки «Янган-Тау» и «Торатау», входящие в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

В рамках презентации был отмечен запуск первого в России межрегионального научно-популярного маршрута «Нижний Новгород — Уфа — Новосибирск», а также опыт экскурсий для иностранных студентов Science of Bashkortostan. Статистика подтверждает интерес: если в 2025 году прошло 30 экскурсий с участием 1500 человек, то только за январь – сентябрь 2026 года организовано уже 35 туров, которые посетили 1000 человек.

«Научно-популярный туризм — это не просто новый формат досуга, а мощный инструмент формирования имиджа региона как территории передовых исследований и инновационных возможностей. Наша задача — сделать науку открытой и привлекательной для молодёжи», — подчеркнула Светлана Мустафина.

Ранее Радий Хабиров рассказал о новой стратегии развития туризма в Башкирии. 

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru