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12:50 (UTC+5), 21 Октября 2026

Два проекта из Башкирии вошли в шорт-лист премии «За верность науке»

Башкортостан оказался среди регионов, чьи научные разработки получили высокую оценку экспертного жюри.

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
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В шорт-лист престижной всероссийской премии «За верность науке» вошли два проекта из Башкирии. Один из них — проект УГНТУ «Распознавание природы дефектов поверхности материалов нейросетями», представленный в номинации на специальный приз имени Игоря Горынина. Этот приз отмечает проекты, связанные с материаловедением, металлургией и судостроением.

Проект УГНТУ, использующий нейросетевые технологии для распознавания дефектов поверхности материалов, представляет собой пример практико-ориентированной разработки, востребованной в промышленности. Его включение в шорт-лист подтверждает высокий уровень научных компетенций университета и республики в целом.

Второй проект из Башкирии, вошедший в шорт-лист, представляет республику в одной из основных номинаций премии —  «Наука — детям». В числе номинантов — Уфимский университет науки и технологий с образовательной инициативой «Тайны зеленого мира: о растениях от А до Я» кафедры биологии и экологии. Его участники изучают ботанику и проводят собственные исследования.

Премия «За верность науке» ежегодно вручается за выдающиеся достижения в области популяризации науки, поддержки научных исследований и развития научной коммуникации. Специальный приз имени Игоря Горынина был учреждён в память о выдающемся учёном-металлурге и направлен на поддержку прикладных исследований в материаловедении и смежных отраслях.

Ранее сообщалось, что Башкирия первой в России запустит полный цикл производства мРНК-препаратов.

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