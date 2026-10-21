Два проекта из Башкирии вошли в шорт-лист премии «За верность науке»

В шорт-лист престижной всероссийской премии «За верность науке» вошли два проекта из Башкирии. Один из них — проект УГНТУ «Распознавание природы дефектов поверхности материалов нейросетями», представленный в номинации на специальный приз имени Игоря Горынина. Этот приз отмечает проекты, связанные с материаловедением, металлургией и судостроением.

Проект УГНТУ, использующий нейросетевые технологии для распознавания дефектов поверхности материалов, представляет собой пример практико-ориентированной разработки, востребованной в промышленности. Его включение в шорт-лист подтверждает высокий уровень научных компетенций университета и республики в целом.

Второй проект из Башкирии, вошедший в шорт-лист, представляет республику в одной из основных номинаций премии — «Наука — детям». В числе номинантов — Уфимский университет науки и технологий с образовательной инициативой «Тайны зеленого мира: о растениях от А до Я» кафедры биологии и экологии. Его участники изучают ботанику и проводят собственные исследования.

Премия «За верность науке» ежегодно вручается за выдающиеся достижения в области популяризации науки, поддержки научных исследований и развития научной коммуникации. Специальный приз имени Игоря Горынина был учреждён в память о выдающемся учёном-металлурге и направлен на поддержку прикладных исследований в материаловедении и смежных отраслях.

Ранее сообщалось, что Башкирия первой в России запустит полный цикл производства мРНК-препаратов.