Башкирия первой в России запустит полный цикл производства мРНК-препаратов

Башкортостан станет первым регионом России, где будет запущен полный цикл производства мРНК-препаратов. Об этом стало известно в ходе обсуждения развития мРНК-технологий с участием академика РАН Александра Гинцбурга.

По словам академика, консорциум объединяет усилия научных и медицинских организаций для развития и внедрения мРНК-технологий. Одна из ключевых задач — создание отечественного дата-центра с генетической информацией об онкологических пациентах. Для этого необходимо участие онкологических центров по всей стране, которые будут собирать данные по единому стандарту. Эта информация нужна для обучения искусственного интеллекта, который поможет точнее отбирать неоантигены — специфические для опухоли мишени персонализированной вакцины.

Согласно оценке Александра Гинцбурга, развитие этих инструментов позволит снизить стоимость лечения и сделать его доступным значительно большему числу пациентов.

Важное направление работы консорциума — передача технологий другим медицинским организациям. Башкирскому государственному медицинскому университету уже передана диагностическая технология, необходимая для подготовки персонализированных вакцин. Следующий этап — передача технологии синтеза мРНК.

Александр Гинцбург также сообщил, что персонализированная мРНК-вакцина против меланомы уже введена двум пациентам, ещё до 15 таких вакцин изготовлено. К середине следующего года, а возможно, и раньше, планируется представить документы в минздрав и получить разрешение на создание и использование вакцины против рака мочевого пузыря.

«Для нас очень важно, что мы собираемся именно в Уфе, потому что Башкирский государственный медицинский университет — это первая организация за пределами Москвы, за пределами федеральных медицинских центров минздрава, за очень короткое время, фактически за год, практически перенесла диагностическую и клиническую часть применения технологии. Мы очень надеемся, что со следующего года сможем принять участие непосредственно уже в производстве мРНК-препаратов на базе Башкирского медицинского университета», — подчеркнул Владимир Гущин, заместитель директора Центра Гамалеи по научной работе, ответственный секретарь НТС.

В работе совета принял участие исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкирии Александр Шельдяев. Он отметил, что за мРНК-направлением большие перспективы для медицины, и Уфа с честью принимает столь важное мероприятие.

«Если говорить простым языком, мРНК-технологии помогают клеткам производить определенный белок. Ученые изучают, как использовать этот механизм для решения конкретных медицинских задач, в том числе в онкологии. Самое главное, чтобы результаты исследований дошли до врачей и помогали пациентам», — подчеркнул руководитель регионального кабмина.

По его словам, Башкортостану есть что предложить в этом направлении: в республике уже сформированы необходимые научные и клинические компетенции. В свою очередь, республика будет поддерживать эту работу, в том числе в развитии инфраструктуры и подготовке кадров. Для региона принципиально, чтобы научный потенциал Башкортостана был востребован в федеральных проектах, а результатом становились новые возможности для отечественного здравоохранения.