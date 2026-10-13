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13:35 (UTC+5), 13 Октября 2026

В колледжи Башкирии приняли более 35 тысяч человек

Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются профессии для ИТ-отрасли, машиностроения, энергетики и сферы услуг.

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скриншот видео rutube правительства РБ
Фото: скриншот видео | rutube правительства РБ
Альфия Аглиуллина

Сегодня, 13 октября, на оперативном совещании правительства республики министр просвещения Ильдар Мавлетбердин доложил об итогах приёмной кампании в профессиональные образовательные организации в 2026 году.

По его словам, в республике функционируют 90 колледжей и 43 их филиала, а также 5 государственных вузов. Приёмная кампания стартовала 15 июня. В связи с кадровой потребностью приоритетных отраслей экономики контрольные цифры приёма увеличены на 2 тысячи и в текущем году составили 24 318 бюджетных мест. Приём проводился по 45 профессиям и 119 специальностям.

По состоянию на 5 октября в колледжи принято 35 286 человек, из них на бюджетной основе — 23 614 человек, на платной — 11 672 человека.

Министр отметил, что большее количество бюджетных мест направлено на подготовку по техническим профессиям и специальностям — машиностроение, строительство, электро- и теплоэнергетика, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело, транспорт, химические технологии. Всего на эти направления выделено 11 405 мест, что составляет 47% от общего числа.

Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются профессии для ИТ-отрасли, машиностроения, энергетики и сферы услуг. Также востребованы специальности, связанные с информационной, медицинской и правовой деятельностью, образованием.

Прием документов все еще продолжается, подчеркнул Ильдар Мавлетбердин.

«В 12 колледжах, имеющих вакантные бюджетные места по профессиям и специальностям среднего профессионального образования, приёмная кампания продолжается до 25 ноября. Это даст возможность выпускникам 9-х классов, сдавших ОГЭ в сентябре, поступить на обучение по программам СПО», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в колледжи Башкирии поступили более 2,5 тысячи льготников СВО.

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