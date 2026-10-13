В колледжи Башкирии приняли более 35 тысяч человек

Сегодня, 13 октября, на оперативном совещании правительства республики министр просвещения Ильдар Мавлетбердин доложил об итогах приёмной кампании в профессиональные образовательные организации в 2026 году.
По его словам, в республике функционируют 90 колледжей и 43 их филиала, а также 5 государственных вузов. Приёмная кампания стартовала 15 июня. В связи с кадровой потребностью приоритетных отраслей экономики контрольные цифры приёма увеличены на 2 тысячи и в текущем году составили 24 318 бюджетных мест. Приём проводился по 45 профессиям и 119 специальностям.
По состоянию на 5 октября в колледжи принято 35 286 человек, из них на бюджетной основе — 23 614 человек, на платной — 11 672 человека.
Министр отметил, что большее количество бюджетных мест направлено на подготовку по техническим профессиям и специальностям — машиностроение, строительство, электро- и теплоэнергетика, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело, транспорт, химические технологии. Всего на эти направления выделено 11 405 мест, что составляет 47% от общего числа.
Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются профессии для ИТ-отрасли, машиностроения, энергетики и сферы услуг. Также востребованы специальности, связанные с информационной, медицинской и правовой деятельностью, образованием.
Прием документов все еще продолжается, подчеркнул Ильдар Мавлетбердин.
«В 12 колледжах, имеющих вакантные бюджетные места по профессиям и специальностям среднего профессионального образования, приёмная кампания продолжается до 25 ноября. Это даст возможность выпускникам 9-х классов, сдавших ОГЭ в сентябре, поступить на обучение по программам СПО», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в колледжи Башкирии поступили более 2,5 тысячи льготников СВО.
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