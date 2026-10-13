В колледжи Башкирии поступили более 2,5 тысячи льготников СВО

Сегодня, 13 октября, на оперативном совещании правительства республики министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин доложил о ходе приёмной кампании в колледжи. По его словам, участникам специальной военной операции, их детям и вдовам в республике предоставляется первоочередное право зачисления — вне зависимости от результатов освоения основного общего или среднего общего образования.

Как сообщил министр, в этом году такой возможностью воспользовались 2541 человек. Среди них: 70 участников специальной военной операции; 1669 детей участников СВО; 5 вдов участников СВО и 797 человек, подавших заявки на целевое обучение.

Причем прием все еще продолжается.

«В 12 колледжах, имеющих вакантные бюджетные места по профессиям и специальностям среднего профессионального образования, приёмная кампания продолжается до 25 ноября. Это даст возможность выпускникам 9-х классов, сдавших ОГЭ в сентябре, поступить на обучение по программам СПО», — отметил Ильдар Мавлетбердин.

Он также напомнил, что для детей участников СВО, желающих поступить на профессии и специальности, по которым отсутствуют бюджетные места в государственных колледжах, предусмотрены сертификаты, возмещающие стоимость обучения. На сегодняшний день выдано уже 962 таких сертификата.

Кроме того, для детей участников СВО, обучающихся в негосударственных колледжах и колледжах при вузах республики, предусмотрена компенсация за обучение в размере стоимости обучения за учебный год по его завершении — 60 тысяч рублей.