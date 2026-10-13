В колледжи Башкирии подали документы абитуриенты из 77 регионов

На оперативном совещании правительства республики 13 октября министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин сообщил, что приёмная кампания в колледжи республики вызвала интерес не только у местных выпускников, но и у абитуриентов из других субъектов страны.

Так, по его словам, всего 40 585 абитуриентов подали около 165 тыс. заявлений (165 278) в несколько образовательных организаций по разным направлениям. Из них из республики — более 36 тысяч человек (36 016), что составляет 89%. Из других субъектов России — 4,5 тысячи человек (4 569), или 11%.

В топ-5 субъектов, откуда подали документы абитуриенты, вошли Челябинская область (768 человек), Оренбургская область (621), Татарстан (547), Ханты-Мансийский автономный округ (452), Ямало-Ненецкий автономный округ (178).

Как отметил министр, наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются технические специальности для нефтегазовой и химической промышленности, а также специальности, связанные с информационной, медицинской и правовой деятельностью, образованием.

Ранее сообщалось, что в колледжи Башкирии поступили более 2,5 тысячи льготников СВО.