В колледжи Башкирии подали документы абитуриенты из 77 регионов

На оперативном совещании правительства республики 13 октября министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин сообщил, что приёмная кампания в колледжи республики вызвала интерес не только у местных выпускников, но и у абитуриентов из других субъектов страны.
Так, по его словам, всего 40 585 абитуриентов подали около 165 тыс. заявлений (165 278) в несколько образовательных организаций по разным направлениям. Из них из республики — более 36 тысяч человек (36 016), что составляет 89%. Из других субъектов России — 4,5 тысячи человек (4 569), или 11%.
В топ-5 субъектов, откуда подали документы абитуриенты, вошли Челябинская область (768 человек), Оренбургская область (621), Татарстан (547), Ханты-Мансийский автономный округ (452), Ямало-Ненецкий автономный округ (178).
Как отметил министр, наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются технические специальности для нефтегазовой и химической промышленности, а также специальности, связанные с информационной, медицинской и правовой деятельностью, образованием.
Ранее сообщалось, что в колледжи Башкирии поступили более 2,5 тысячи льготников СВО.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.