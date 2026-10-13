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13:04 (UTC+5), 13 Октября 2026

В Башкирии расширили программу научно-технологического развития

В числе ключевых направлений - биоэкономика, сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность, беспилотные авиационные системы, средства производства и автоматизации, транспортная мобильность, экономика данных и цифровая трансформация, искусственный интеллект, новые материалы и химия, перспективные космические технологии и сервисы, новые энергетические технологии.

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

Как следует из постановления регионального правительства, программа приведена в соответствие с новыми федеральными документами. В частности, речь идет об указе Президента РФ о приоритетных направлениях научно-технологического развития и ряда распоряжений правительства России, включая перечень показателей национального рейтинга научно-технологического развития регионов и Стратегию реализации молодёжной политики до 2030 года.

В программу теперь официально включены направления ещё трёх государственных программ республики: «Развитие образования», «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» и «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Среди ключевых новшеств — расширение перечня направлений, по которым республика будет обеспечивать технологическую независимость. В их числе: биоэкономика, сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность, беспилотные авиационные системы, средства производства и автоматизации, транспортная мобильность, экономика данных и цифровая трансформация, искусственный интеллект, новые материалы и химия, перспективные космические технологии и сервисы, новые энергетические технологии.

Также в программе появились новые целевые ориентиры: увеличение к 2030 году выручки малых технологических компаний не менее чем в 7 раз по сравнению с 2023 годом, рост доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85%, а также ежегодное вхождение Башкортостана в десятку ведущих регионов страны в Национальном рейтинге научно-технологического развития до 2030 года.

Отдельно прописаны задачи по снижению импортозависимости в селекции и генетике, созданию сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в сфере беспилотных авиационных систем — от разработки до сертификации и серийного производства, а также по формированию единой системы управления в области науки, технологий и производства.

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