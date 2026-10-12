В Уфе ученые придумали, как улучшить качество асфальта

Разработка уже прошла лабораторные испытания и проверяется в реальных условиях, сообщает пресс-служба правительства.

Летом асфальт должен выдерживать нагрев и не деформироваться под нагрузкой, зимой — сохранять прочность и не становиться хрупким. Обычно для этого битум модифицируют полимерами, но их применение требует дополнительных технологических операций. Перед учёными стояла задача создать добавку, которая улучшает характеристики битума и при этом упрощает процесс.

Композит создан с использованием вторичных продуктов нефтехимических производств Башкирии, что позволяет вовлекать промышленное сырьё в создание новых дорожных материалов.

Исследования показали: при введении около 6% от массы битума композит одновременно повышает термо- и морозоустойчивость вяжущего. Низкая температура плавления позволяет добавлять его напрямую, без предварительной пластификации, а высокая кристалличность формирует структуру, устойчивую к перепадам температур. Результаты прошли независимую проверку в специализированной дорожно-строительной лаборатории. Из опытной партии композита массой 100 кг произвели 16 тонн асфальтобетонной смеси, которую уложили на опытном участке автомобильной дороги. Теперь специалисты будут наблюдать за состоянием покрытия, чтобы оценить, как новый материал ведёт себя в реальных условиях эксплуатации.

Результаты прошли независимую проверку в специализированной дорожно-строительной лаборатории. Из опытной партии композита массой 100 кг произвели 16 тонн асфальтобетонной смеси, которую уложили на опытном участке автомобильной дороги. Теперь специалисты будут наблюдать за состоянием покрытия, чтобы оценить, как новый материал ведёт себя в реальных условиях эксплуатации.

«УниБит-1» создан в рамках программы «Приоритет - 2030» национального проекта «Молодёжь и дети».

Напомним, по поручению президента Владимира Путина Башкирия стала одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года, сейчас готовят к открытию вторую.