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17:45 (UTC+5), 13 Октября 2026

В Башкирии присвоили имена выдающихся деятелей пяти школам республики

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архив ИА «Башинформ»
Фото: архив | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист

В Башкирии несколько школ получили имена героев и известных людей. Соответствующее постановление подписано в правительстве республики.

Согласно документу, новые имена получили пять школ республики. Школе села Удрякбаш Благоварского района присвоено имя Героя Советского Союза Хамита Шамсутдиновича Аглиуллина. Школа села Нижние Киги Кигинского района теперь носит имя народного учителя Российской Федерации Лизы Киямовны Агадуллиной. Школе села Нижнечерекулево Илишевского района присвоено имя Асгата Лутфулловича Рахманова. Школа деревни Байназарово Бурзянского района названа в честь Ахмета Мухаметвалеевича Сулейманова. А уфимская школа № 110 получила имя Павла Рюриковича Качкаева.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил успехи школьников на международных олимпиадах. Весомый вклад в общую копилку побед внесли и школьники Башкирии. Подробнее в этой публикации «Башинформа».

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