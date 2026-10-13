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17:00 (UTC+5), 13 Октября 2026

Дмитрий Чернышенко отметил успехи школьников на международных олимпиадах

Весомый вклад в общую копилку побед внесли и школьники Башкирии.

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архив ИА «Башинформ»
Фото: архив | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

С начала 2026 года российские школьники показали выдающиеся результаты на международных предметных олимпиадах. Промежуточные итоги представил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в этом году российские школьники уже принесли стране 91 медаль: 64 золотые, 26 серебряных и одну бронзовую. Из них 31 награда получена на олимпиадах категории «основных» — наиболее серьёзных интеллектуальных соревнованиях.

«Это вершины мирового уровня. Наш президент Владимир Путин отмечает, что „лидерские амбиции молодых исследователей — одно из важнейших условий научного и технологического превосходства России“. Именно упорный труд ребят, профессионализм педагогов и поддержка родителей помогают прокладывать путь от интереса к предмету к ярким победам, открытиям и настоящим прорывам», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Подготовка российских сборных проводится при поддержке министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в 2026 году российские школьники приняли участие в 6 основных и 8 промежуточных интеллектуальных состязаниях.

«Каждый из ребят вернулся с медалью. 60 медалей только на промежуточных международных предметных олимпиадах — это не только показатель таланта и трудолюбия самих ребят, но и свидетельство качественной работы их наставников», — подчеркнул Сергей Кравцов.

По словам министра просвещения республики Ильдара Мавлетбердина, по итогам прошлого учебного года Башкирия совершила настоящий прорыв в сфере интеллектуальных соревнований. Республика впервые вошла в топ-5 регионов России по результатам всероссийской олимпиады школьников. Общее число участников превысило миллион человек. В заключительном этапе честь региона защищали 193 школьника. За последние пять лет количество победителей и призёров выросло до 78 человек.

Башкирские школьники успешно представляют страну и на мировой арене. Вадим Харисов — неоднократный победитель и призёр международной Менделеевской олимпиады по химии. Дмитрий Голубков показал блестящий результат на международной олимпиаде по математике. Тимур Гарифуллин (в 2024 году) и София Салангина (в 2025 году) завоевали золотые медали в составе сборной России на международных олимпиадах по искусственному интеллекту и экологии.  А этим летом Руслан Аминов, ученик башкирского лицея-интерната № 3 Стерлитамака, стал серебряным медалистом IX Международной экономической олимпиады в Китае, где соревновались представители 62 стран.

Не менее значимые успехи достигнуты на Едином государственном экзамене. В 2026 году зафиксировано рекордное количество стобалльных работ — их число достигло 210. В республике появились выпускники, набравшие максимальный балл сразу по нескольким предметам — 11 человек.

Ранее школьник из Башкирии победил на международной олимпиаде по финбезопасности.

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