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12:45 (UTC+5), 09 Октября 2026

Школьник из Башкирии победил на международной олимпиаде по финбезопасности

На церемонию награждения Искандер Янтилин пришел в башкирском головном уборе бүрек и с флагом Республики Башкортостан.

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администрация города Сибая официальный канал в МАХ
Фото: администрация города Сибая | официальный канал в МАХ
Альфия Аглиуллина

Ученик 11 класса гимназии Сибая Искандер Янтилин стал победителем VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Финал престижного соревнования прошёл в Красноярске, где собрались сильнейшие школьники и студенты из разных стран.

Главной темой олимпиады в этом году стало влияние искусственного интеллекта на финансовую безопасность. Участники обсуждали, как новые технологии меняют финансовую сферу, какие возможности и риски они несут, а также как защитить людей от мошенников в эпоху цифровизации. Соревнование включало три блока заданий, которые проверяли знания, аналитические способности и умение работать в команде. Для Искандера это уже третье участие в олимпиаде — и вот наконец долгожданная победа.

Помимо личного первенства, Искандер вместе с командой занял первое место в конкурсе проектов. Ребята разработали тренажёр по финансовой безопасности для пенсионеров и детей. Он сделан в бумажном формате — с элементами ролевых игр и проработкой сценариев встреч с мошенниками. Такой формат позволяет пожилым людям и детям в доступной форме освоить правила безопасного поведения с деньгами и научиться распознавать уловки аферистов.

На церемонии награждения Искандер вышел на сцену в башкирском головном уборе бурек и с флагом Республики Башкортостан — так он представил родной регион на международном уровне. А для других участников привёз настоящие башкирские гостинцы: корот, чак-чак, баурсак и колбасы Сибайского мясокомбината.

В администрации Сибая уточнили, что победа даёт Искандеру право поступления без вступительных испытаний в ряд ведущих российских вузов, в том числе в Высшую школу экономики, МФИ, Санкт-Петербургский политехнический университет и Финансовый университет при Правительстве РФ.

Ранее сообщалось, что осенние каникулы в школах Башкирии продлятся 12 дней.

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