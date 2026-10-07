Осенние каникулы в школах Башкирии продлятся 12 дней

Согласно рекомендованному минпросвещения РБ учебному календарю на 2026-2027 учебный год, с учетом выходных и праздничных дней отдых школьников продлится 12 дней.

Для тех, кто учится с понедельника по пятницу, каникулы начнутся уже в субботу 24 октября и с учетом праздничных дней продлятся до 4 ноября включительно. К учебе школьники приступят только в четверг 5 ноября.

Ранее сообщалось, что в Уфе в микрорайоне Яркий появится новая школа.