Глава Башкирии назвал учителей опорой республики и страны

Глава республики Радий Хабиров поздравил учителей с профессиональным праздником. Он поблагодарил всех педагогов за труд, мудрость, терпение, любовь, тепло и заботу.
«Дорогие наши учителя, вы – опора нашей республики и страны. Вы не просто учите детей. Вы даете ребятам правильные установки и ориентиры, прививаете ценности, которые они пронесут через всю жизнь. Воспитываете настоящих патриотов. Низкий вам за это поклон!» – обратился к педагогам руководитель региона.
Он также отметил, что учителя «передали важные знания и умения нам и передают сегодня нашим детям». Поэтому задача республики – заботиться о педагогах, повышая престиж профессии.
«Поддерживаем молодых преподавателей, а также тех, чьи ученики добиваются успехов на ЕГЭ и олимпиадах. Стараемся создавать хорошие условия труда – как бы ни было сложно, продолжаем строить и ремонтировать школы, здесь нам здорово помогает нацпроект "Молодежь и дети". Повышаем престиж учительской профессии – особый статус педагога в России своим указом закрепил наш Президент Владимир Владимирович Путин. Мы в Башкортостане разработали свои дополнительные меры», – напомнил Радий Хабиров.
Ранее «Башинформ» публиковал поздравительный текст президента России Владимира Путина.
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