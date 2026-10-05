Глава Башкирии назвал учителей опорой республики и страны

Глава республики Радий Хабиров поздравил учителей с профессиональным праздником. Он поблагодарил всех педагогов за труд, мудрость, терпение, любовь, тепло и заботу.

«Дорогие наши учителя, вы – опора нашей республики и страны. Вы не просто учите детей. Вы даете ребятам правильные установки и ориентиры, прививаете ценности, которые они пронесут через всю жизнь. Воспитываете настоящих патриотов. Низкий вам за это поклон!» – обратился к педагогам руководитель региона.

Он также отметил, что учителя «передали важные знания и умения нам и передают сегодня нашим детям». Поэтому задача республики – заботиться о педагогах, повышая престиж профессии.

«Поддерживаем молодых преподавателей, а также тех, чьи ученики добиваются успехов на ЕГЭ и олимпиадах. Стараемся создавать хорошие условия труда – как бы ни было сложно, продолжаем строить и ремонтировать школы, здесь нам здорово помогает нацпроект "Молодежь и дети". Повышаем престиж учительской профессии – особый статус педагога в России своим указом закрепил наш Президент Владимир Владимирович Путин. Мы в Башкортостане разработали свои дополнительные меры», – напомнил Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» публиковал поздравительный текст президента России Владимира Путина.