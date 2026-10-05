Владимир Путин поздравил с праздником учителей

Как отметил глава государства, с 2026 года особый статус педагога закреплён на государственном уровне. Это отражает высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует и необходимую поддержку, и новые возможности для профессионального роста и развития.
«Большую роль играют конкурсы профессионального мастерства. Они не только помогают поддержать, отметить сильных, талантливых педагогов, но и, что очень важно, распространить интересные, самые эффективные и передовые практики, работают на повышение качества образования в целом», — подчеркнул Владимир Путин.
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