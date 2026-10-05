За что дети из Башкирии любят своих учителей

Лучшее доказательство — их собственные слова в День учителя.

Камила Надыршина, 6 класс:

«Я учусь в 6 классе башкирской гимназии имени Равиля Бикбаева № 102 в Дёмском районе. У нас преподаёт русский язык Алиса Сагадатовна Хамитова. Она самая добрая учительница! Если кто-то не понял тему, она никогда не ругается, а спокойно объяснит ещё раз, пока всем не станет ясно. На уроках с ней не страшно ошибаться, потому что она всегда поддерживает.

Ещё Алиса Сагадатовна не сильно загружает нас домашним заданием. Его всегда можно сделать за полчаса, и остаётся время погулять или помочь маме. Но при этом мы всё равно хорошо запоминаем правила и пишем грамотно. За это её все любят и уважают — и ученики, и родители. Я очень рада, что русский язык у нас ведёт именно Алиса Сагадатовна!»

Айрат Кашапов, 8 класс:

«​Я учусь в уфимской городской башкирской гимназии № 20 имени Фатимы Мустафиной. Наш классный руководитель Лилия Гильметдиновна Бикбаева — невероятный человек и педагог с большой буквы, который буквально живёт своей работой и никогда не остаётся равнодушной к нам — своим ученикам. Она может потратить личное время, чтобы объяснить сложную тему или просто выслушать. Она искренне переживает за свой предмет – башкирский язык и литературу, за будущее башкирского языка. Мы видим это и отвечаем ей глубоким уважением, даже если не умеем красиво говорить об этом. Именно поэтому нам хочется радовать ее своими успехами и просто сказать огромное спасибо за всё!»

София Кускарбекова, 11 класс:

«Я учусь в уфимской гимназии № 3, мы, любя, называем ещё её „Мариинка“. У нас в школе много сильных и хороших педагогов, но я бы особо отметила нашего классного руководителя и учителя английского языка — Галину Викторовну Басенко.

Пожалуй, во многом благодаря ей я решила усиленно изучать английский. Она справедливая, спокойная, многого от нас требует, но всегда остается внимательной и понимающей. Именно за это её искренне уважают и ученики, и наши родители. Мы знаем, что она искренне переживает за наши успехи, всегда поддержит и даст совет.

Галина Викторовна — не просто педагог, а наставник с большим сердцем. Спасибо ей за веру в нас, за терпение и за то, что она делает нас лучше!»

Арслан Кашапов, 6 класс:

«Я хочу сказать спасибо учителю физкультуры нашей гимназии № 39 Ильмиру Римовичу Газизову. Он самый лучший! На его уроках никогда не бывает скучно. Мы играем в волейбол, баскетбол, бегаем эстафеты, и даже если что-то не получается, он никогда не ругает, а наоборот — подсказывает и подбадривает.

Он справедливый: не выделяет тех, кто лучше всех бегает, и не смеётся над теми, кому спорт даётся труднее. Всегда говорит: «Главное — не победа, а участие и старание». После его уроков чувствуешь себя сильным и весёлым, даже если устал.

А ещё он учит нас работать в команде. С ним мы не просто занимаемся спортом, а по-настоящему дружим классом».

Алиса Надыршина, студентка 2 курса:

«Ксения Валерьевна Кадочникова — моя преподавательница в колледже по предметам „Трудовое право“ и „Право социального обеспечения“. Я уважаю её за глубокие знания и умение объяснять сложные вещи простыми словами — даже запутанные темы становятся понятными и логичными.

Ксения Валерьевна всегда справедлива и внимательна к студентам. Если что-то не получается, она не ругает, а спокойно помогает, не жалея своего времени, и часто задерживается после пар, чтобы объяснить материал ещё раз.

На её занятиях доброжелательная атмосфера, она умеет заинтересовать предметом и приводит примеры из реальной жизни. Я очень рада, что у нас такой преподаватель, и благодарна ей за терпение и поддержку».

Урал Шамсутдинов, 8 класс:

«Мне бы очень хотелось рассказать о нашем учителе русского языка и литературы Марине Маратовне Султановой, она видит в нас не просто учеников, а полноценных личностей. Марина Маратовна всегда уважает наше мнение, даже если оно расходится с тем, что написано в учебнике. На ее уроках не страшно ошибиться или высказать какую-то безумную идею, потому что тебя обязательно выслушают и поддержат. Она умеет зажечь интерес к предмету так, что потом сам сидишь и ищешь дополнительную информацию в интернете».

В стихотворении «На третьем фронте» Владимир Маяковский сравнивал учителя с бойцом, который «мёрз в окопах школы» и «сражался с каждой буковкой». Этот образ точно передаёт суть учительского труда в любую эпоху.

Поэт писал: «У нас долгов пред учителем много». Помимо материальной стороны, это долг признания и ежедневного уважения. И этот долг — не только слова благодарности в праздник — День учителя.

Добавим, что с этого года в нашей стране поддержка педагогов подкреплена новыми законодательными актами: указом Президента России от 20 июня «О дополнительных мерах поддержки учителей» и подписанным следом указом Главы Республики Башкортостан от 21 августа «О повышении престижа педагогической профессии в Республике Башкортостан». Таким образом, престиж педагогов получает мощнейший государственный импульс и правовую основу.

«Я подписал указ, и нам сейчас вместе надо работать над тем, чтобы звание учителя — священное звание — поднимать. Там есть конкретные меры: статус, авторитет учителя поднимать!» — подчеркнул Радий Хабиров.

По данным регионального минпросвещения, сегодня в республике работают 65 тысяч педагогов, около 30 тысяч из них получают разнообразные меры поддержки. С 2019 года реализуется ежегодный грант молодым учителям, работающим в сельской местности. Его размер составляет 690 тысяч рублей.

В прошлом году введен грант для молодых директоров школ, работающих на селе, где наблюдается дефицит кадров. С 2024 года учреждены гранты Главы республики для воспитателей дошкольных образовательных организаций. Размер — 500 тысяч рублей.

В том же 2025 году, учитывая пожелания педагогов, впервые была введена практика выдачи сертификатов на санаторно-курортное оздоровление учителей. Тысяча специалистов получили сертификаты на сумму 56 тысяч рублей на оздоровление в здравницах республики.

Материальное поощрение также выплачивается учителям, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ, наставникам победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и самим талантливым ученикам. Цифры говорят, что такая мотивация работает, — республика в пятерке субъектов России, показавших наилучший результат в олимпиадном движении.

Кроме того, для признания особых заслуг учителей в республике планируют вручать медали «За педагогическую деятельность».