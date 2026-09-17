В Башкирии стартовал новый сезон сдачи нормативов ТехноГТО

В Башкирии началась осенне-зимняя сессия сдачи очных нормативов технологической грамотности ТехноГТО. За золотой значок школьники могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы.

Сдать нормативы в республике можно на четырёх площадках: в филиале Уфимского университета науки и технологий в Ишимбае, Башкирском государственном аграрном университете, Центре опережающей профессиональной подготовки в Уфе и школе «Взлетай» в селе Булгаково Уфимского района. Участники выполнят задания по фактчекингу, цифровой навигации, блогингу, искусственному интеллекту и принятию решений на основе данных. График каждая площадка определяет самостоятельно — с сентября по декабрь 2026 года.

«Будущие абитуриенты с золотыми значками претендуют на весомые бонусы в вузах — до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ», — подчеркнул генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.

Чтобы получить допуск к очному этапу, нужно успешно сдать не менее пяти онлайн-нормативов из 13 на сайте technogto.kruzhok.org. Золотой значок присуждается за два успешно пройденных очных норматива по любым направлениям.

В прошлом учебном году золотые значки ТехноГТО заработали более 400 участников из 42 регионов России. В нашей республике обладателями наград уже стали четыре человека.

Ранее сообщалось, что школьный этап Всероссийской олимпиады стартует в Башкирии 21 сентября.