Школьный этап Всероссийской олимпиады стартует в Башкирии 21 сентября

21 сентября в Башкортостане, как и во всех регионах страны, начинается школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 2026/27 учебного года. Для участия в нем приглашаются учащиеся 4–11 классов.
Олимпиада проводится по 24 предметам и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Школьный этап продлится в течение сентября и октября. Ученики 4 классов могут попробовать силы по математике и русскому языку, учащиеся 5–11 классов — по остальным предметам.
Успешное выступление на школьном этапе открывает путь к муниципальному этапу для учеников 7–11 классов, набравших необходимое количество баллов.
Победители и призёры заключительного этапа получают дипломы, действующие четыре года. Эти дипломы дают право поступления в ведущие вузы России без вступительных экзаменов по профильному направлению.
Добавим, что Башкортостан традиционно активно участвует в олимпиадном движении. По итогам прошлого учебного года, республика впервые вошел в топ-5 регионов России по результатам Всероссийской олимпиады школьников. Масштабы участия впечатляют: общее число участников превысило миллион человек. В заключительном этапе состязаний честь региона защищали 193 школьника. За последние пять лет количество победителей и призеров выросло до 78 человек.
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