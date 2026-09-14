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19:51 (UTC+5), 14 Сентября 2026

В Башкирии откроются три новые школы на 1225 мест

На «Строительном часе» в правительстве РБ рассмотрели ход строительства школ на условиях концессии.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
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В Башкирии в рамках концессионного соглашения откроются три новые школы вместимостью 1 225 мест каждое. Две из них находятся в Ленинском и Дёмском районах Уфы, еще одна — в микрорайоне № 14 Нефтекамска.

Учебные корпуса должны достроить в 2026 году. Заместитель генерального директора компании «ПроШкола» Андрей Григоржевский сообщил, что проекты реализуют в запланированные сроки.

Напомним, что 29 августа 2026 года Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл новый корпус школы № 88 в Уфе на 1 225 мест, которую также построили на условиях концессии.

Кроме того, участники совещания обсудили концепцию обновления Дома актёра имени Бедер Юсуповой. До конца 2026 года проектная документация должна пройти необходимые согласования, а к реконструкции Дома актёра планируют приступить в 2027 году.

После реконструкции на первом этаже здания расширят фойе, оборудуют кассовый зал, гардероб и кафе. Второй этаж предусматривает размещение малого зала, творческих студий и библиотеки. На третьем этаже будут расположены помещения для занятий музыкой и главный зал. Он также займет часть четвёртого этажа, на котором будут находиться технические и административные помещения.

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