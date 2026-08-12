1 сентября в Уфе откроется школа на 1225 мест в микрорайоне Глумилино

1 сентября в Уфе в микрорайоне Глумилино свои двери распахнет новая школа на 1225 мест, сообщает администрация города.

Школа возводится в рамках образовательного комплекса «Уфа-450». Современное образовательное учреждение станет вторым корпусом школы №88, первый корпус которой находится на улице Российской.

«Школа получилась большой, достойной по площади и внутреннему наполнению. Могу сказать, что она станет украшением не только района, но и всей столицы республики», - подчеркнул заместитель премьер-министра правительства РБ Рустем Газизов.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в рамках федеральной программы капремонта в Башкирии отремонтируют 53 объекта образования: 41 школу, 6 детских садов и 6 колледжей.