1 сентября в Уфе откроется школа на 1225 мест в микрорайоне Глумилино

1 сентября в Уфе в микрорайоне Глумилино свои двери распахнет новая школа на 1225 мест, сообщает администрация города.
Школа возводится в рамках образовательного комплекса «Уфа-450». Современное образовательное учреждение станет вторым корпусом школы №88, первый корпус которой находится на улице Российской.
«Школа получилась большой, достойной по площади и внутреннему наполнению. Могу сказать, что она станет украшением не только района, но и всей столицы республики», - подчеркнул заместитель премьер-министра правительства РБ Рустем Газизов.
Ранее сообщалось, что в 2026 году в рамках федеральной программы капремонта в Башкирии отремонтируют 53 объекта образования: 41 школу, 6 детских садов и 6 колледжей.
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