БАГСУ откроет профильные классы в школах Уфы

Соглашения подписаны в рамках предуниверсария Башкирской академии государственной службы и управления при Главе республики. Как прокомментировал исполняющий обязанности ректора вуза Азат Бадранов, путь управленца начинается не в университете и не на первой госслужбе, а еще в подростковом возрасте, когда школьники начинают осознавать ответственность перед другими людьми.

«Именно в этом возрасте закладывается мировоззрение и формируется характер. И мне кажется важным быть рядом именно в этот момент. Наша программа про мировоззрение и целеполагание, в которой видим своей аудиторией учащихся 7-8 классов. Поэтому наш предуниверсариум не про скучные лекции и заучивание терминов. Это два года настоящей практики: деловые игры, управленческие поединки, дебаты, тренинги по лидерству и переговорам, встречи в органах власти. Ребята будут пробовать, ошибаться, находить решения так, как это происходит в реальной жизни», — отметил Азат Бадранов.

Он подчеркнул, что за каждым учебным заведением закрепят наставников из числа студентов БАГСУ.

«Это тоже часть большой идеи: мы не просто учим школьников — мы растим институт наставничества внутри своей студенческой среды. Наши ребята будут делиться личным опытом, прокачивать эмоциональный интеллект, ответственность, организаторские способности, таким образом будут и сами становиться сильнее как будущие лидеры.

Для меня Предуниверсарий это не про профориентацию в узком смысле. Это про то, чтобы вырастить поколение, которое действительно понимает, как устроено государство. Которое умеет работать в команде, принимать решения, брать на себя ответственность. И, самое главное, искренне хочет служить своей республике и своей стране», — пояснил Бадранов.

По словам и. о. ректора БАГСУ, цель профильных классов — не в создании «касты детей, косящих под чиновников».

«Не обязательно, что ученики этих классов выберут для себя карьеру госслужбы, но я уверен: именно такая работа позволяет формировать широкое мировоззрение и растить из детей зрелые личности. А это именно то, что убережет их от неверных решений и поможет определиться с правильным выбором своего пути в будущем», — поделился глава академии.

Напомним, БАГСУ продолжает набор в магистратуру.