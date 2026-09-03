Стать управленцем: БАГСУ ведет набор в магистратуру

Башкирская академия госслужбы и управления при Главе РБ продолжает прием документов по программам магистратуры. Набор ведется на магистерские программы: «Стратегический менеджмент», «Экономическая политика», «Планирование экономического развития», «Государственная и муниципальная служба», «Руководитель высшего звена», «Управление социальной сферой», «Цифровое государство», «Правовое обеспечение деятельности органов публичной власти» и «Частное право и разрешение споров».
Главная кузница управленческих кадров республики дает уникальную возможность получить доступ к лучшим образовательным практикам от ведущих преподавателей, политологов и экспертов, а также к эксклюзивным стажировкам в органах власти региона и России, чтобы в дальнейшем выпускники БАГСУ могли участвовать в разработке реальных стратегий развития Башкортостана.
Обучение организовано на факультете государственного и муниципального управления и экономики, а также на юридическом факультете. При приеме учитываются индивидуальные достижения, за которые начисляются дополнительные баллы.
Так, диплом о высшем образовании с отличием даст поступающему пять баллов, наличие статьи в научном журнале из перечня ВАК — три балла, публикации в РИНЦ (не более трех) — по одному баллу за каждую.
Кроме того, продолжается прием документов для поступления на программы бакалавриата.
Документы и заявления принимаются следующими способами:
— лично по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 40;
— через «Госуслуги» (https://www.gosuslugi.ru/vuzonline);
— почтовым отправлением по адресу: 450008, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 40;
— по электронной почте: pk@bagsurb.ru.
Контактные телефоны: 8 (347) 273-72-92, 8 (917) 431-32-93 (доступны MAX и Telegram).
Напомним, в Академии Главы РБ стало больше студентов и бюджетных мест.
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