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10:00 (UTC+5), 03 Сентября 2026

Стать управленцем: БАГСУ ведет набор в магистратуру

Приемная кампания завершится 19 сентября.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Иван Вавилов
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Башкирская академия госслужбы и управления при Главе РБ продолжает прием документов по программам магистратуры. Набор ведется на магистерские программы: «Стратегический менеджмент», «Экономическая политика», «Планирование экономического развития», «Государственная и муниципальная служба», «Руководитель высшего звена», «Управление социальной сферой», «Цифровое государство», «Правовое обеспечение деятельности органов публичной власти» и «Частное право и разрешение споров».

Главная кузница управленческих кадров республики дает уникальную возможность получить доступ к лучшим образовательным практикам от ведущих преподавателей, политологов и экспертов, а также к эксклюзивным стажировкам в органах власти региона и России, чтобы в дальнейшем выпускники БАГСУ могли участвовать в разработке реальных стратегий развития Башкортостана.

Обучение организовано на факультете государственного и муниципального управления и экономики, а также на юридическом факультете. При приеме учитываются индивидуальные достижения, за которые начисляются дополнительные баллы.

Так, диплом о высшем образовании с отличием даст поступающему пять баллов, наличие статьи в научном журнале из перечня ВАК — три балла, публикации в РИНЦ (не более трех) — по одному баллу за каждую.

Кроме того, продолжается прием документов для поступления на программы бакалавриата.

Документы и заявления принимаются следующими способами:

— лично по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 40;

— через «Госуслуги» (https://www.gosuslugi.ru/vuzonline);

— почтовым отправлением по адресу: 450008, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 40;

— по электронной почте: pk@bagsurb.ru.

Контактные телефоны: 8 (347) 273-72-92, 8 (917) 431-32-93 (доступны MAX и Telegram).

Напомним, в Академии Главы РБ стало больше студентов и бюджетных мест.

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