Башкирию в финале конкурса «Учитель года» представит Ангелина Степанова

В Белгороде стартовал первый тур всероссийского конкурса «Учитель года России». Башкирию на федеральном этапе представляет Ангелина Степанова — абсолютный победитель республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана — 2026», учитель русского языка и литературы уфимского физико-математического лицея № 93.

Первый тур конкурса продлится по 16 сентября. Участникам предстоят испытания «Педагогическое интервью» (10–11 сентября) и «Урок» (13–15 сентября). Итогом станет объявление лауреатов 16 сентября.

Ранее сообщалось, что педагоги Башкирии поборются за звание лучшего учителя родного языка.