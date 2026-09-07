Педагоги Башкирии поборются за звание лучшего учителя родного языка

Сегодня стартовал финал V Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». В юбилейном сезоне за победу сразятся 131 педагог из 87 регионов страны, представляющие 38 языков народов России. Конкурс призван выявить лучшие методики преподавания родных языков и укрепить статус учителя как хранителя культурной матрицы многонациональной России.

Как рассказали «Башинформу» в региональном минпросвещения, от Башкирии в финал вышли сразу два конкурсанта — Ляйсан Хасанова из Уфы и Альбина Шарипова из Хайбуллинского района.

Ляйсан Хасанова — учитель башкирского языка и литературы Центра образования № 10 имени Хохлова в Уфе, кандидат филологических наук. В 2026 году она стала победителем межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы». За её плечами — победа в конкурсе «Лучшие учителя и преподаватели башкирского и русского языков» (2018) и Премия Главы Республики Башкортостан (2018).

Альбина Шарипова работает старшим воспитателем детского сада «Шатлык» в Акъяре. В 2026 году она признана лучшей на республиканском конкурсе «Педагог года дошкольной образовательной организации с обучением на родном языке». За этой победой стоят более 10 лет кропотливого труда, искренняя любовь к детям и преданность своему делу.

Сегодня же стартовало голосование за финалистов в номинации «Общественное признание». Для участия в нем необходимо познакомиться с медиавизитками участников и поддержать выбранного педагога отметкой «Нравится». Победителем в номинации станет участник, чей видеоролик наберёт наибольшее количество лайков. С конкурсными материалами наших педагогов можно ознакомиться, переходя по ссылкам: https://vkvideo.ru/video-213970634_456239765?pl=-213970634_26 , https://vkvideo.ru/video-213970634_456239701?pl=-213970634_25-68099332767967/AaB7ELCXa1U.

Напомним, 1 сентября вступил в силу новый правовой статус учителя.