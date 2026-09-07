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17:03 (UTC+5), 07 Сентября 2026

Учителям и директорам школ Башкирии расширили доступ к санаторному лечению

Документ расширяет круг получателей санаторно-курортного лечения за счёт бюджета.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

В Башкирии внесли изменения в постановление правительства об утверждении порядка обеспечения педработников санаторно-курортным лечением. Документ расширяет круг получателей санаторно-курортного лечения за счёт бюджета. Теперь на оздоровление в санаториях республики могут рассчитывать не только педагоги, но и руководители образовательных организаций.

Еще одно из новшеств касается сроков действия документов, необходимых для получения путёвки: теперь справки и выписки должны быть выданы не ранее года приёма документов.

Кроме того, сертификаты, выданные начиная с 2027 года, будут действовать 6 месяцев с даты выдачи (но не позднее 1 декабря текущего года). В случае невозможности воспользоваться льготой, сертификат необходимо вернуть в выдавшую его организацию не позднее чем за 15 дней до окончания срока его действия.

Также введен обязательный критерий — отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей у получателя сертификата.

Ранее сообщалось, что педагоги Башкирии поборются за звание лучшего учителя родного языка.

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