Ученые Башкирии разработали нагреватели для работы при 1200 °C

Резидент Межвузовского кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) в Уфе совместно с индустриальным партнером создал высокотемпературные патронные электрические нагреватели, способные работать при температурах до 1200 °C. Об этом сообщили в правительстве Башкирии.

Патронные ТЭНы (трубчатые электрические нагреватели) широко применяются в промышленности для нагрева оборудования, материалов и жидкостей. Однако существующие на российском рынке аналоги, как правило, рассчитаны на работу при температурах не выше 700 °C. Для термообработки жаропрочных металлов и сплавов этого недостаточно — предприятиям приходится использовать крупногабаритные печи, что усложняет процессы и увеличивает затраты.

Новая разработка, созданная в рамках стратегического технологического проекта «Новые технологии, технические и интеллектуальные системы в машиностроении», решает эту проблему. Высокой рабочей температуры удалось добиться благодаря особой конструкции нагревателя, специально подобранному составу диэлектрического наполнителя и собственным технологиям изготовления и нанесения изоляции. Как отмечают разработчики, используемый состав отличается от применяемых в мировой практике решений, что открывает потенциал для дальнейшего повышения температурного предела — вплоть до 1600 °C в условиях вакуумной термообработки.

Новые ТЭНы уже прошли лабораторные испытания и сейчас проходят апробацию в реальных производственных условиях. Команда проекта приступила к следующему этапу — созданию промышленной технологической линии для автоматизированного выпуска нагревателей.

Заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Эдуард Мустафин отметил, что разработка высокотемпературных ТЭНов — хороший пример объединения научных компетенций и запросов производства для решения конкретных технологических задач. Такие проекты, по его словам, позволяют создавать отечественные решения для промышленности, повышать эффективность процессов и расширять технологические возможности предприятий.

Разработка может применяться в нефтегазовой промышленности — для очистки резервуаров, сепарации нефти и газа, разогрева мазута, битума и масел. В машиностроении её используют для нагрева пресс-форм и локальной термообработки, в аэрокосмической отрасли — для обогрева элементов конструкций самолетов и поддержания температуры в баках.

Проект реализуется в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030».

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