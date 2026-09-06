Уфа примет финал всероссийского конкурса «Лучшая педагогическая династия»

С 17 по 19 ноября 2026 года в Уфе пройдет финал XIV всероссийского конкурса «Лучшая педагогическая династия». Масштабное событие вновь соберёт в столице республики педагогические семьи со всей страны.

Конкурс с 2012 года объединил более 1200 учительских династий из разных регионов России. В 2023 году он вышел на всероссийский уровень.

Как сообщили в региональном минпросвещения, традиционно конкурс проводится по трём номинациям в зависимости от общего педагогического стажа династии:

«Фундамент будущего» — от 50 до 150 лет;

«Призвание быть» — от 151 до 300 лет;

«Из века в век» — более 300 лет.

В очном финале, который пройдёт в Уфе, участников ждут три конкурсных испытания: «Портрет педагогической династии», «Разговоры о важном» и «Это у нас семейное».

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