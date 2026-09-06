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19:24 (UTC+5), 06 Сентября 2026

Уфа примет финал всероссийского конкурса «Лучшая педагогическая династия»

Конкурс, который ведёт свою историю с 2012 года, объединил более 1200 учительских династий из разных регионов России.

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

С 17 по 19 ноября 2026 года в Уфе пройдет финал XIV всероссийского конкурса «Лучшая педагогическая династия». Масштабное событие вновь соберёт в столице республики педагогические семьи со всей страны.

Конкурс с 2012 года объединил более 1200 учительских династий из разных регионов России. В 2023 году он вышел на всероссийский уровень.

Как сообщили в региональном минпросвещения, традиционно конкурс проводится по трём номинациям в зависимости от общего педагогического стажа династии:

  • «Фундамент будущего» — от 50 до 150 лет;

  • «Призвание быть» — от 151 до 300 лет;

  • «Из века в век» — более 300 лет.

В очном финале, который пройдёт в Уфе, участников ждут три конкурсных испытания: «Портрет педагогической династии», «Разговоры о важном» и «Это у нас семейное».

Ранее Глава Башкирии подписал указ о повышении престижа профессии учителя.

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