Уфа примет финал всероссийского конкурса «Лучшая педагогическая династия»

С 17 по 19 ноября 2026 года в Уфе пройдет финал XIV всероссийского конкурса «Лучшая педагогическая династия». Масштабное событие вновь соберёт в столице республики педагогические семьи со всей страны.
Конкурс с 2012 года объединил более 1200 учительских династий из разных регионов России. В 2023 году он вышел на всероссийский уровень.
Как сообщили в региональном минпросвещения, традиционно конкурс проводится по трём номинациям в зависимости от общего педагогического стажа династии:
В очном финале, который пройдёт в Уфе, участников ждут три конкурсных испытания: «Портрет педагогической династии», «Разговоры о важном» и «Это у нас семейное».
Ранее Глава Башкирии подписал указ о повышении престижа профессии учителя.
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