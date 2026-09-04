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16:28 (UTC+5), 04 Сентября 2026

В России ввели единый стандарт воспитания для всех ступеней образования

Документ, разработанный минпросвещения совместно с Росмолодёжью и «Движением Первых», закрепит ключевые патриотические и профилактические программы на 2026/27 учебный год.

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
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Минпросвещения России утвердило единый план воспитательной работы для детских садов, школ и колледжей на 2026/27 учебный год. Новый стандарт призван создать сквозную систему воспитания и согласовать работу всех участников образовательного процесса.

Ключевым связующим звеном школьных и внешкольных активностей в 2026 году станет тематика Года единства народов России. В единый календарь интегрированы флагманские проекты, среди которых «Разговоры о важном», «Зарница 2.0», «Президентские спортивные игры» и программа «Обучение служением».

Особый акцент в документе сделан на преемственности воспитательных программ, начиная с дошкольного возраста. В рамках Года дошкольного образования для воспитанников детских садов зацепят линейку проектов «Орлята-дошколята» и «Добрые игры». Кроме того, на основе опыта советников по воспитанию в план включён усиленный блок по профилактике девиантного поведения среди подростков.

Ранее в минпросвещения Башкирии сообщили, как будут оценивать поведение в школах.

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