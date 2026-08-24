В минпросвещения Башкирии сообщили, как будут оценивать поведение в школах

С 1 сентября 2026 года по поручению президента Владимира Путина в российских школах начнется апробация новой системы оценивания поведения учеников. Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин уточнил, что эксперимент охватит 2–8-е классы.
В Башкирии для участия в пилоте определены 10 школ. Оценка будет выставляться отдельно от академических отметок и не повлияет на аттестат или допуск к государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ).
По итогам прошлогодней апробации выбрана трехуровневая оценка поведения: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».
«Главная цель нововведения — стимулировать личностное развитие школьника и его уважительное взаимодействие со сверстниками и взрослыми», — подчеркнул министр.
Ранее минпросвещения республики подвело итоги олимпиадного сезона и ЕГЭ-2026.
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