Дополнительный период ЕГЭ стартовал в Башкирии

В России начался дополнительный период государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 11 классов, которые не смогли сдать экзамены в основной период и не получили аттестат. Исторически в нашем регионе доля сдающих экзамены в дополнительный период составляет менее 1–2% от общего числа выпускников.

В целом по стране на участие в дополнительном периоде ЕГЭ зарегистрировано около 6 тыс. человек. Из них около 2 тыс. будут сдавать экзамен по русскому языку, более 5 тыс. – по математике базового уровня.

Экзамены пройдут в несколько этапов. 4 сентября выпускники сдают русский язык, 8 сентября — математику базового уровня. Резервный день для обоих предметов предусмотрен 25 сентября.

По всей стране для проведения ЕГЭ в дополнительный период задействованы 295 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), в которых будут работать около 6,4 тысячи организаторов и более 400 наблюдателей. Экзамены сдают в 82 регионах России и в образовательных организациях за рубежом.

Напомним, что дополнительному периоду предшествовали впечатляющие итоги основной экзаменационной кампании. По данным минпросвещения Башкирии, в 2026 году выпускники республики установили рекорд по количеству стобалльных результатов — 210 работ оценены на 100 баллов. Для сравнения: в прошлом году таких работ было 159, а в 2023-м — всего 82.

Особенно впечатляет динамика по естественно-научным предметам. Так, по физике число стобалльников выросло с 36 до 69, по профильной математике — с 10 до 21, а по биологии — с 3 до 12.

В два раза увеличилось количество мультибалльников — школьников, получивших 100 баллов сразу по двум предметам. В этом году их 11 против пяти в прошлом.

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что выпускники отвечают отличными результатами на вклад в развитие образовательной инфраструктуры региона.