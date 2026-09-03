В Башкирии гранты для молодых ученых станут двухлетними

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, который меняет систему грантов для молодых ученых республики. Документ вступил в силу 2 сентября.
Главное новшество — срок грантов увеличивается с одного года до двух лет. Теперь молодые исследователи смогут получать финансирование на проведение научных работ в течение двухлетнего периода. Общий размер средств на выплату грантов будет определяться ежегодно в соответствии с законом о республиканском бюджете.
Кроме того, уточнён круг получателей грантов. Поддержка предоставляется учёным в возрасте до 35 лет (включительно) — кандидатам наук и аспирантам государственных вузов и научных организаций, зарегистрированных в республике.
Документ также обновляет состав Совета по грантам Республики Башкортостан для государственной поддержки молодых ученых. В обновлённый состав вошли представители ведущих научных и образовательных учреждений региона.
Ранее сообщалось, что трое молодых учёных из Башкирии получат стипендии президента РФ.
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