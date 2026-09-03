Пятница, 4 Сентября 2026
Уфа
+18 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Образование
10:11 (UTC+5), 03 Сентября 2026

В Башкирии гранты для молодых ученых станут двухлетними

Теперь молодые исследователи смогут получать финансирование на проведение научных работ в течение двухлетнего периода.

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
Прослушать статью:

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, который меняет систему грантов для молодых ученых республики. Документ вступил в силу 2 сентября.

Главное новшество — срок грантов увеличивается с одного года до двух лет. Теперь молодые исследователи смогут получать финансирование на проведение научных работ в течение двухлетнего периода. Общий размер средств на выплату грантов будет определяться ежегодно в соответствии с законом о республиканском бюджете.

Кроме того, уточнён круг получателей грантов. Поддержка предоставляется учёным в возрасте до 35 лет (включительно) — кандидатам наук и аспирантам государственных вузов и научных организаций, зарегистрированных в республике.

Документ также обновляет состав Совета по грантам Республики Башкортостан для государственной поддержки молодых ученых. В обновлённый состав вошли представители ведущих научных и образовательных учреждений региона.

Ранее сообщалось, что трое молодых учёных из Башкирии получат стипендии президента РФ.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru