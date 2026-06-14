Трое молодых учёных из Башкирии получат стипендии президента

Президентскую стипендию будут получать Александр Рыжкин, Арсений Казаков и Никита Онегов из вузов Уфы.

Размер выплаты составит 75 тысяч рублей в месяц. Стипендию будут перечислять до получения диплома.

Отметим, что в этом году на президентские стипендии подали более шести тысяч заявок. Больше трети работ были связаны с искусственным интеллектом, робототехникой, новыми материалами, высокими технологиями и обработкой больших данных.ъ

При отборе учитывали новизну и пользу исследований, а также научные достижения аспирантов и их руководителей за последние пять лет. В итоге победителями стали 800 молодых учёных со всей страны.

В Башкирии также действует своя система поддержки талантливых студентов, педагогов и учёных.